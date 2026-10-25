影／日本越洋航空台北－沖繩航線增班 每天兩班往返

日本越洋航空（Japan Transocean Air，JTA）台北（桃園）－那霸（沖繩）定期航線自今年2月開航以來，平均載客率表現亮眼，深獲旅客好評。為因應市場持續增長的旅運需求，JTA自10月25日冬季班表上路首日起，正式將台北－沖繩航線增班為每天兩班往返。新增的晚班機NU-308，也在今天舉辦首航儀式。

日本航空台灣區支店空港所所長朱國華表示，台北－那霸航線開航以來，市場反應良好，為回應旅客需求，JTA自冬季班表起增加每日一班往返航班。新增的台北飛往那霸晚間航班NU-308，每天晚上7時40分自桃園國際機場起飛，讓旅客能更彈性安排出發時間，無論是規畫沖繩旅遊、銜接行程，或因商務需求往返台日，都有更多選擇。

此次新增航班中，沖繩那霸飛往台北的NU-307於當天下午6時40分起飛，台北飛往沖繩的NU-308則於晚間7時40分自桃園機場出發。隨著每天兩班往返服務正式上路，旅客往返台北與沖繩將有更充裕的時間安排，有助提升旅遊行程規畫的便利性。

慶祝NU-307、NU-308新航班正式啟航，日本越洋航空今天在桃園國際機場D10候機室舉辦首航活動。日本越洋航空販賣推進部協理村上隆洋指出，日本越洋航空提供每位旅客2件23公斤的行李託運額度，同時也提供免費機上WIFI，深受旅客喜愛。今天首航班機特別安排粉紅鯨鯊彩繪機執飛，並贈送紀念品給每一位搭乘首航班機的旅客。

日本越洋航空台北-沖繩航線2月開航以來，載客率表現亮眼。今天宣布增班為每天兩班往返，並於候機室舉辦首航儀式。記者黃仲明／攝影