快訊

不斷更新／金鐘61「週末最強大」奪綜藝節目獎

聽新聞
0:00 / 0:00

中部赴日更方便！星宇航空台中-名古屋今開航 11月起天天直飛

中央社／ 台北25日電
星宇航空台中－名古屋航線25日開航，於日本中部國際機場舉辦首航剪綵儀式，由中部國際機場副社長石澤龍彥（左起）、愛知縣都市交通局長多田龍介、星宇航空日本分公司總經理王雲翔及名古屋市總務局長舘雄聰共同主持。（星宇航空提供）中央社
星宇航空台中－名古屋航線25日開航，於日本中部國際機場舉辦首航剪綵儀式，由中部國際機場副社長石澤龍彥（左起）、愛知縣都市交通局長多田龍介、星宇航空日本分公司總經理王雲翔及名古屋市總務局長舘雄聰共同主持。（星宇航空提供）中央社

星宇航空台中名古屋航線今天開航，即日起每周4班，並於11月起增班為每天1班，隨著名古屋航線的加入，星宇航空台中航班將增為每周66班，持續擴大中部地區的國際航網服務。

星宇航空台中－名古屋航線今天開航，於日本中部國際機場舉辦首航剪綵儀式，由星宇航空日本分公司總經理王雲翔、中部國際機場副社長石澤龍彥、愛知縣都市交通局長多田龍介及名古屋市總務局長舘雄聰共同主持。

星宇航空表示，台中－名古屋航線即日起每周4班，並於11月起增班為每天1班，為兩地創造更多交流的機會，也使台中出發的東北亞航網布局更完善。

王雲翔表示，名古屋為日本中部最大城市，是重要的交通樞紐，也是旅客探索中部地區的起點，除了市區擁有歷史文化與觀光資源外，還可串聯飛驒高山、白川鄉、上高地及金澤等景點。

星宇航空指出，自2023年12月開航台北－名古屋航線以來，持續透過放大機型等方式，強化台灣與日本中部地區間的航網布局。此次台中－名古屋航線的開闢，可更進一步促進台灣中部與日本中部地區在人文、經濟及觀光等領域的交流。

台中 星宇航空 名古屋 航班 航線

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

星宇啟動全球航網大擴張 明年底機隊估增至48架

華航ITF線上旅展登場！熱門航線最低76折 台北飛布里斯本1.6萬有找

國內線航班停飛至少一天半 民航局：協調放大機型、請求軍機支援

打造一站式轉機服務！ 台灣虎航攜手Dohop「虎里轉tigerhop」訂票平台上線

相關新聞

李多慧上合歡山武嶺畫面曝光 車內炊煮還爬山壁…官方要罰了

韓國啦啦隊女神李多慧近日完成到合歡山武嶺車宿的夢想，不料昨天上傳影片，卻遭民眾檢舉，攀爬山壁走未開放山徑登高，且在國家公園炊煮。經太魯閣國家公園管理處檢視相關影像畫面確定違法，將依法開罰，最高可處以3000元罰鍰。

國籍航空睽違4年重返俄羅斯領空 學者：冬季單趟可省1小時

俄烏戰爭爆發後，各航空公司基於安全，均繞避俄羅斯領空飛行。然而，中華航空桃園-羅馬CI75航班今（25日）凌晨卻採北線航路，為睽違4年台灣民航機首度重返俄羅斯航路。學者分析，冬季採北航路飛行，單趟可望節省40分鐘至1小時；至於國籍航空是否逐步恢復俄羅斯航路，還有待觀察。

中部赴日更方便！星宇航空台中-名古屋今開航 11月起天天直飛

星宇航空台中－名古屋航線今天開航，即日起每周4班，並於11月起增班為每天1班，隨著名古屋航線的加入，星宇航空台中航班將增...

車輛闖平交道！台鐵加祿-枋寮暫時不通 吊離作業執行中

台鐵枋寮到加祿間的金榮路平交道，今傍晚傳有駕駛開進平交道外路線內20公尺，導致雙向不通。台鐵公司證實，有公路車輛因不明原因闖入列車路線中，加祿=枋寮間路線暫時不通，目前正在執行車輛吊離作業。

長榮馬拉松吸逾2萬跑者 抽獎活動送30張機票

長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲富比世選入「全球十大特色馬拉松」。2026長榮航空馬拉松今開跑，盡管開跑前受薔琵颱風影響，北部風雨交加，所幸今日開跑前天氣回穩，今年會場聚集逾2萬名海內外跑者，並延續賽後抽獎好禮活動，參賽跑者有機會抽中歐美澳、亞洲及國內線機票共30張。

光復連假第2日「國道火燒車」明收假日車流增1.2倍 好走時段曝光

今天是光復連假第2日，下午國道部分路段壅塞，還發生國4小貨車火燒車事故等35件事故，明天收假日預估車流量是平日的1.2倍，重點壅塞路段包含國1北5向西螺-埔鹽系統、國北向宜蘭-坪林等11路段，國5北向用路人建議早上9時前出發，西部國道北向用路人，建議南部早上9時前出發、中部中午12時前出發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。