中部赴日更方便！星宇航空台中-名古屋今開航 11月起天天直飛

星宇航空台中－名古屋航線今天開航，即日起每周4班，並於11月起增班為每天1班，隨著名古屋航線的加入，星宇航空台中航班將增為每周66班，持續擴大中部地區的國際航網服務。

星宇航空台中－名古屋航線今天開航，於日本中部國際機場舉辦首航剪綵儀式，由星宇航空日本分公司總經理王雲翔、中部國際機場副社長石澤龍彥、愛知縣都市交通局長多田龍介及名古屋市總務局長舘雄聰共同主持。

星宇航空表示，台中－名古屋航線即日起每周4班，並於11月起增班為每天1班，為兩地創造更多交流的機會，也使台中出發的東北亞航網布局更完善。

王雲翔表示，名古屋為日本中部最大城市，是重要的交通樞紐，也是旅客探索中部地區的起點，除了市區擁有歷史文化與觀光資源外，還可串聯飛驒高山、白川鄉、上高地及金澤等景點。

星宇航空指出，自2023年12月開航台北－名古屋航線以來，持續透過放大機型等方式，強化台灣與日本中部地區間的航網布局。此次台中－名古屋航線的開闢，可更進一步促進台灣中部與日本中部地區在人文、經濟及觀光等領域的交流。