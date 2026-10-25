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長榮馬拉松吸逾2萬跑者 抽獎活動送30張機票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能用雙腳感受台北城市的魅力風貌。圖／長榮航空提供
長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能用雙腳感受台北城市的魅力風貌。圖／長榮航空提供

長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲富比世選入「全球十大特色馬拉松」。2026長榮航空馬拉松今開跑，盡管開跑前受薔琵颱風影響，北部風雨交加，所幸今日開跑前天氣回穩，今年會場聚集逾2萬名海內外跑者，並延續賽後抽獎好禮活動，參賽跑者有機會抽中歐美澳、亞洲及國內線機票共30張。

長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能用雙腳感受台北城市的魅力風貌，進一步將長榮馬拉松賽事推上更寬更廣的國際舞台。

長榮航空馬拉松是國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，多年來吸引眾多全球跑者參與。今年長榮航空邀請台北市體育局長游竹萍、交通部觀光署國際組長鄭智鴻等多位貴賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。

長榮航空總經理孫嘉明表示，今年面對颱風帶來的挑戰，長榮航空馬拉松團隊在確保所有跑者及賽事安全的前提下，積極投入賽事籌備，讓這場大家期待已久的賽事能順利完成。

長榮航空能夠獲得國際媒體《富比士》的肯定，要感謝所有跑者朋友這9年來的支持與熱情參與，讓長榮航空馬拉松越來越好，盼大家繼續支持長榮航空馬拉松，一起「台北起跑，飛向世界」。

今年長榮航空馬拉松半馬賽事集結多位國內外頂尖好手，半程馬拉松男子組，由來自肯亞的AMOS CHERUIYOT KIRUI以1小時06分56秒封王，奪下冠軍；國內男子組冠軍，則由長榮航空馬拉松代言人「印帝」周庭印以1小時07分22秒率先衝線。

程馬拉松男子組，由來自日本的YOSHIKI NAGANO以2小時24分25秒衝線奪冠；女子組則由來自菲律賓的ART JOY TORREGOSA以2小時51分30秒摘下后冠。

長榮航空今年也準備豐富賽後抽獎好禮，參賽跑者有機會抽中歐美澳、亞洲及國內線機票，共計30張，另有長汎假期5萬元旅遊抵用券等獎項。

今年也持續推出「拿哩跑！您跑一哩 我送百哩」活動，依不同參賽組別贈送「無限萬哩遊」會員獎勵哩程，全馬跑者最高可獲4200哩；參賽跑者另享長榮航空機票、長榮假期、立榮假期、EVA SKY SHOP及台灣長榮酒店等相關優惠。

2026長榮航空馬拉松3K組也於（25）日大佳河濱公園歡樂開跑，吸引眾多大小朋友熱情參與。圖／長榮航空提供
2026長榮航空馬拉松3K組也於（25）日大佳河濱公園歡樂開跑，吸引眾多大小朋友熱情參與。圖／長榮航空提供

長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能用雙腳感受台北城市的魅力風貌。圖／長榮航空提供
長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能用雙腳感受台北城市的魅力風貌。圖／長榮航空提供

今年長榮航空馬拉松半馬賽事集結多位國內外頂尖好手，半程馬拉松男子組由來自肯亞的AMOS CHERUIYOT KIRUI以1小時06分56秒封王，奪下冠軍。圖／長榮航空提供
今年長榮航空馬拉松半馬賽事集結多位國內外頂尖好手，半程馬拉松男子組由來自肯亞的AMOS CHERUIYOT KIRUI以1小時06分56秒封王，奪下冠軍。圖／長榮航空提供

長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能用雙腳感受台北城市的魅力風貌。圖／長榮航空提供
長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能用雙腳感受台北城市的魅力風貌。圖／長榮航空提供

長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能用雙腳感受台北城市的魅力風貌。圖／長榮航空提供
長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能用雙腳感受台北城市的魅力風貌。圖／長榮航空提供

全程馬拉松女子組，由來自菲律賓的ART JOY TORREGOSA以2小時51分30秒摘下后冠。圖／長榮航空提供
全程馬拉松女子組，由來自菲律賓的ART JOY TORREGOSA以2小時51分30秒摘下后冠。圖／長榮航空提供

長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能用雙腳感受台北城市的魅力風貌。圖／長榮航空提供
長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能用雙腳感受台北城市的魅力風貌。圖／長榮航空提供

長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能用雙腳感受台北城市的魅力風貌。圖／長榮航空提供
長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能用雙腳感受台北城市的魅力風貌。圖／長榮航空提供

全程馬拉松男子組，由來自日本的YOSHIKI NAGANO以2小時24分25秒衝線奪冠。圖／長榮航空提供
全程馬拉松男子組，由來自日本的YOSHIKI NAGANO以2小時24分25秒衝線奪冠。圖／長榮航空提供

2026長榮航空馬拉松全馬、半馬及10K組今日於總統府前盛大開跑，共同迎接年度路跑盛事。圖／長榮航空提供
2026長榮航空馬拉松全馬、半馬及10K組今日於總統府前盛大開跑，共同迎接年度路跑盛事。圖／長榮航空提供

長榮航空孫嘉明總經理（圖左）親自頒發長榮航空馬拉松最大獎「全球不限航點經濟艙機票」給幸運跑者。圖／長榮航空提供
長榮航空孫嘉明總經理（圖左）親自頒發長榮航空馬拉松最大獎「全球不限航點經濟艙機票」給幸運跑者。圖／長榮航空提供

今年長榮航空馬拉松半馬賽事集結多位國內外頂尖好手，半程馬拉松國內男子組冠軍，由長榮航空馬拉松代言人「印帝」周庭印以1小時07分22秒率先衝線。圖／長榮航空提供
今年長榮航空馬拉松半馬賽事集結多位國內外頂尖好手，半程馬拉松國內男子組冠軍，由長榮航空馬拉松代言人「印帝」周庭印以1小時07分22秒率先衝線。圖／長榮航空提供

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