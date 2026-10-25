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光復連假第2日「國道火燒車」明收假日車流增1.2倍 好走時段曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
14時56分於國1南向170.9公里4小客車追撞事故。圖／交通部高公局提供
14時56分於國1南向170.9公里4小客車追撞事故。圖／交通部高公局提供

今天是光復連假第2日，下午國道部分路段壅塞，還發生國4小貨車火燒車事故等35件事故，明天收假日預估車流量是平日的1.2倍，重點壅塞路段包含國1北5向西螺-埔鹽系統、國北向宜蘭-坪林等11路段，國5北向用路人建議早上9時前出發，西部國道北向用路人，建議南部早上9時前出發、中部中午12時前出發。

今天是光復連假第2日，下午國道壅塞路段為國1南向中壢轉接道平鎮系統，其餘路段大致正常。截至17時，國道交通量為67.4百萬車公里，仍在預期範圍。

今天截至下午5時共發生35件事故，包含下午12時40分，於國4西向18公里處，發生1小貨車火燒車事故占外路肩，無回堵；下午2時3分，於國1南向255公里處，小客車及大客車追撞，無回堵；下午2時56分，於國1南向170.9公里，4小客車追撞事故占外車道，造成後方車流回堵1公里。雖有零星事件車況大致良好。

交通部高公局表示，明天是光復連假收假日，預估國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判，明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局表示，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。

針對名攤ㄧ國道相關疏導措施，包含12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局表示，經檢討中秋節及教師節、國慶日連假疏運成果，光復節連假加強疏導措施，包含精進時間與空間分流、精進事故處理時間、控制車流並適時擴增道路容量、大眾運輸分流，國道提前啟動匝儀並視狀況實施更嚴格的管制，請用路人耐心配合並多加利用好走時段，也可改搭公共運輸以節省寶貴時間。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

12時40分於國4西向18公里處發生1小貨車火燒車事故。圖／交通部高公局提供
12時40分於國4西向18公里處發生1小貨車火燒車事故。圖／交通部高公局提供

14時03分於國1南向255公里小客車及大客車追撞。圖／交通部高公局提供
14時03分於國1南向255公里小客車及大客車追撞。圖／交通部高公局提供

連假 國道 火燒車

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