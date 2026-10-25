未來一周2波東北季風…迎風面短暫雨 各地低溫20至23度

氣象署今天表示，未來一周主要有2波東北季風影響，但強度不強，以迎風面易有局部短暫雨為主；東北季風影響期間，北部、東北部高溫約攝氏25至27度，各地低溫約20至23度。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天是連假最後一天，風向為偏北到東北風，東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北為零星短暫雨；桃園以南多雲到晴，午後嘉義以南山區及南投山區有零星短暫陣雨。

張承傳表示，27、28日東北季風增強，迎風面水氣增加，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨；其他地區多雲到晴，午後嘉義以南及南投山區有零星短暫陣雨。

張承傳指出，29、30日東北季風減弱，水氣減少，各地多為多雲到晴，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

張承傳說，31日下一波東北季風增強，但僅影響約1天，水氣不多，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區大致上是多雲到晴；11月1日東北季風再減弱，降雨趨緩，僅大台北與東半部有零星局部短暫雨。

氣溫方面，張承傳提到，未來一周低溫變化不大，各地約20至23度；高溫部分，明天至28日北部、東北部高溫25至27度，29、30日東北季風減弱，高溫略回升1、2度；31日東北季風再增強，高溫又微幅下滑1度至2度。

張承傳表示，今年第30號颱風煙花今天下午中心位置在距離鵝鑾鼻東方約4780公里海面上，未來持續朝西移動，預測5天之後距離台灣仍約2500公里，對台灣天氣沒有影響；後續路徑以在日本南方海面北轉的機會最高，仍需持續觀察。