快訊

中職／龍象大巨蛋爭霸G5第3場爆滿 單一總冠軍賽總觀眾破紀錄

不斷更新／第61屆金鐘獎節目類得獎名單 香蕉哥哥奪「兒童少年節目主持人獎」

李多慧武嶺車宿出包！攀岩違規最高罰3000元 經紀公司急道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

未來一周2波東北季風…迎風面短暫雨 各地低溫20至23度

中央社／ 台北25日電

氣象署今天表示，未來一周主要有2波東北季風影響，但強度不強，以迎風面易有局部短暫雨為主；東北季風影響期間，北部、東北部高溫約攝氏25至27度，各地低溫約20至23度。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天是連假最後一天，風向為偏北到東北風，東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北為零星短暫雨；桃園以南多雲到晴，午後嘉義以南山區及南投山區有零星短暫陣雨。

張承傳表示，27、28日東北季風增強，迎風面水氣增加，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨；其他地區多雲到晴，午後嘉義以南及南投山區有零星短暫陣雨。

張承傳指出，29、30日東北季風減弱，水氣減少，各地多為多雲到晴，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

張承傳說，31日下一波東北季風增強，但僅影響約1天，水氣不多，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區大致上是多雲到晴；11月1日東北季風再減弱，降雨趨緩，僅大台北與東半部有零星局部短暫雨。

氣溫方面，張承傳提到，未來一周低溫變化不大，各地約20至23度；高溫部分，明天至28日北部、東北部高溫25至27度，29、30日東北季風減弱，高溫略回升1、2度；31日東北季風再增強，高溫又微幅下滑1度至2度。

張承傳表示，今年第30號颱風煙花今天下午中心位置在距離鵝鑾鼻東方約4780公里海面上，未來持續朝西移動，預測5天之後距離台灣仍約2500公里，對台灣天氣沒有影響；後續路徑以在日本南方海面北轉的機會最高，仍需持續觀察。

東北季風 恆春 氣象署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

周二東北季風再增強迎風面轉雨降溫 煙花颱風恐增為強颱挑戰風王

估20:30解除海警！薔琵剛走、煙花颱風生成 氣象署：不影響台灣

17級陣風「不常見」！薔琵減弱成輕颱 氣象署估傍晚解除海警

薔琵颱風海警解除！全台四分之一鄉鎮颳10級強陣風 台東焚風凌晨飆39度

相關新聞

國籍航空睽違4年重返俄羅斯領空 學者：冬季單趟可省1小時

俄烏戰爭爆發後，各航空公司基於安全，均繞避俄羅斯領空飛行。然而，中華航空桃園-羅馬CI75航班今（25日）凌晨卻採北線航路，為睽違4年台灣民航機首度重返俄羅斯航路。學者分析，冬季採北航路飛行，單趟可望節省40分鐘至1小時；至於國籍航空是否逐步恢復俄羅斯航路，還有待觀察。

車輛闖平交道！台鐵加祿-枋寮暫時不通 吊離作業執行中

台鐵枋寮到加祿間的金榮路平交道，今傍晚傳有駕駛開進平交道外路線內20公尺，導致雙向不通。台鐵公司證實，有公路車輛因不明原因闖入列車路線中，加祿=枋寮間路線暫時不通，目前正在執行車輛吊離作業。

長榮馬拉松吸逾2萬跑者 抽獎活動送30張機票

長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲富比世選入「全球十大特色馬拉松」。2026長榮航空馬拉松今開跑，盡管開跑前受薔琵颱風影響，北部風雨交加，所幸今日開跑前天氣回穩，今年會場聚集逾2萬名海內外跑者，並延續賽後抽獎好禮活動，參賽跑者有機會抽中歐美澳、亞洲及國內線機票共30張。

光復連假第2日「國道火燒車」明收假日車流增1.2倍 好走時段曝光

今天是光復連假第2日，下午國道部分路段壅塞，還發生國4小貨車火燒車事故等35件事故，明天收假日預估車流量是平日的1.2倍，重點壅塞路段包含國1北5向西螺-埔鹽系統、國北向宜蘭-坪林等11路段，國5北向用路人建議早上9時前出發，西部國道北向用路人，建議南部早上9時前出發、中部中午12時前出發。

明天光復連假收假日 省道避13地雷路段、離島疏運1次看

明天是光復連假收假日，省道及快速公路預估湧現返程車潮，包含台61線淡江大橋路段雙向等13路段；海空運部分，空運今提供258架次、提供1.9萬座位數，另加班機與軍機共增加1200座位，明天持續協調加班機，航運今晚基隆往馬祖船班加開台馬之星，明晚馬祖往基隆加開台馬之星。

武嶺停車場不是露營區 拍片團隊攀岩、韓籍女藝人車內煮食恐挨罰

太魯閣國家公園管理處近日接獲民眾檢舉，有拍攝團隊到武嶺拍影片，過程中不僅有人攀爬岩壁，還在停車場內烹煮食物，違反國家公園規定。太管處檢視影片後，確認攀爬行為違規，將依法裁處，至於炊煮部分也將研議是否開罰，最高可處3000元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。