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明天光復連假收假日 省道避13地雷路段、離島疏運1次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
軍方出動軍機，協助疏運馬祖旅客。圖／交通部民航局提供
軍方出動軍機，協助疏運馬祖旅客。圖／交通部民航局提供

明天是光復連假收假日，省道及快速公路預估湧現返程車潮，包含台61線淡江大橋路段雙向等13路段；海空運部分，空運今提供258架次、提供1.9萬座位數，另加班機與軍機共增加1200座位，明天持續協調加班機，航運今晚基隆往馬祖船班加開台馬之星，明晚馬祖往基隆加開台馬之星。

今天是光復連假第2日，截至下午3時，省道及快速公路出現部分車多或壅塞情形，主要路段為台61線淡江大橋路段至淡水路段北向。

公路局表示，明天為光復連假收假日，預估省道主要幹道台61線淡江大橋路段雙向、鳳鼻至香山路段北上、竹南路段北上、台1線水底寮至楓港路段（往屏東方向）、台9線南迴公路（往屏東方向）。

銜接國道路段如台64線國3中和交流道東向、台74線霧峰路段西向、台18線國3中埔交流道西向、台86線仁德系統東向、台88線鳳山至五甲路段西向，以及觀光風景區如台2線及台2乙線關渡至淡水、台2線萬里至大武崙等將湧現返程車潮。

為提升合歡山地區連續假期旅遊品質並維護交通安全，自本次光復節連續假期起，3天以上連續假期將於合歡山地區實施高乘載管制，管制範圍西端為台14甲線18k翠峰、東端為台14甲線41.5k大禹嶺，管制時段為連假期間每日凌晨0時至上午8時，並由現場警察機關視交通狀況機動調整。

公路局進一步指出，高乘載管制時段，大貨車以及未搭乘3人以上小客車禁止通行，機車與慢車不管制，請用路人留意相關管制資訊。

另外，公路局也表示，明日為光復連續假期最後1日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有52.07%空位，東部國道客運尚有76.51%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

空運部分，交通部民航局表示，今天疏運正班機258架次、提供1.9萬座位數，加班機含放大機型共8架次、提供640座位數，軍機疏運部分，軍方協助疏運疏運金門、馬祖旅客，共支援軍機8架次，提供560座位數，加班機與軍機共增加1200座位。

民航局表示，明天是光復連假收假日，民航局除繼續協調航空公司加開班機，也已與軍方協調，必要時繼續啟動軍機疏運，協助民眾順利返回工作崗位。

航運部分，交通部港務局表示，為疏運往返台灣、馬祖旅客，今晚基隆往馬祖新台馬輪航班恢復開航，並於晚間10時加開台馬之星船班。

明（26日）上午9時30分馬祖往基隆航班，新台馬輪正常開航，另於晚間9時30分加開台馬之星馬祖往基隆船班，各航班均尚有艙位，建議有需要民眾可多加利用搭乘，並可至馬祖海上交通訂位購票系統訂票及查詢。

軍方支援軍機，協助疏運金門旅客。圖／交通部民航局提供
軍方支援軍機，協助疏運金門旅客。圖／交通部民航局提供

軍方支援軍機，協助疏運<a href='/search/tagging/2/離島' rel='離島' data-rel='/2/244229' class='tag'><strong>離島</strong></a>旅客返回台北。圖／交通部民航局提供
軍方支援軍機，協助疏運離島旅客返回台北。圖／交通部民航局提供

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