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武嶺停車場不是露營區 拍片團隊攀岩、韓籍女藝人車內煮食恐挨罰

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
太魯閣國家公園管理處近日接獲民眾檢舉，有影視傳播公司到武嶺拍影片，過程中不僅有人攀爬岩壁，還在停車場內烹煮食物，違反國家公園規定。圖為武嶺停車場示意圖。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處近日接獲民眾檢舉，有影視傳播公司到武嶺拍影片，過程中不僅有人攀爬岩壁，還在停車場內烹煮食物，違反國家公園規定。圖為武嶺停車場示意圖。圖／太管處提供

太魯閣國家公園管理處近日接獲民眾檢舉，有拍攝團隊到武嶺拍影片，過程中不僅有人攀爬岩壁，還在停車場內烹煮食物，違反國家公園規定。太管處檢視影片後，確認攀爬行為違規，將依法裁處，至於炊煮部分也將研議是否開罰，最高可處3000元罰鍰。

太管處表示，經查相關影像，拍攝團隊的攀爬行為已違反國家公園法規定，將依法處理。據了解，影片於本月4日拍攝，保七總隊第九大隊員警當晚巡查時，發現一名韓籍女藝人與工作人員在車內烹煮食物，經警方勸導後，團隊已停止相關行為。

太管處指出，武嶺停車場並非公告開放露營、炊煮的區域，即使在車內使用沒有明火的電器烹煮，也不符合規定，只要在非指定地點炊煮或宿營，都可能違反國家公園相關規範，目前將進一步評估是否針對炊煮行為開罰。

太管處提醒，民眾若為拍攝或取景擅自進入未開放山徑，除了可能迷途，也會破壞高山脆弱且難以復原的植被，遇到違規情形，國家公園巡查人員或保七員警通常會先行勸導，要求立即停止；若屢勸不聽或造成環境污染，將依法舉發，最高可處3000元罰鍰。

太管處也表示，武嶺停車場過去已有多起因違規炊煮遭開罰的案例，呼籲遊客前往合歡山區時遵守「無痕山林」原則，切勿任意攀爬岩壁、擅闖未開放區域、亂丟垃圾、露營炊煮或燃放鞭炮及煙火，維護高山自然環境。

武嶺 停車場 太魯閣國家公園 國家公園

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