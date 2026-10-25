台南8處百大文化基地登上廣播 文化局邀民眾用耳朵輕旅行

台南8處文化基地入選文化部第一屆百大文化基地，南市府為擴大文化推廣觸及率，首度攜手城市廣播網推出系列專訪，從歷史建築、地方文史到農村創生，帶聽眾認識各基地特色。文化局表示，節目26日至11月23日，每周一、三、五下午3時25分播出15分鐘，邀民眾透過聲音展開文化輕旅行。

文化局表示，台南共有林百貨、長老教會歷史檔案館、88藝療所、版本書店、台江十三佃鄭家社區博物館、新化生活故事博物館、曬書店及大崎村落創藝基地等8處入選，涵蓋歷史建築、宗教文化、地方文史、獨立書店、藝術共創及農村再生等領域，並透過基地自主參與及跨域合作，發展14條文化走讀路徑，從府城巷弄、台江聚落延伸至溪北及淺山地區。

文化局提到，該檔節目也將邀請文化部文化資源司司長陳修程、文化局副局長林韋旭及基地訪視委員黃文鍠，分享第一屆推動成果，並探討第二屆百大文化基地的發展方向，包括深化自主經營、拓展跨域合作及建立永續網絡。

文化局指出，相較於實體活動受限於時間與地點，希望透過廣播打破時間與空間限制，讓民眾先用耳朵旅行，再以腳步走訪文化基地，感受台南豐富的文化風景。