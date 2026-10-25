快訊

國籍航空睽違4年重返俄羅斯領空...學者：冬季單趟可省1小時 關鍵考量曝光

中職／中信兄弟羅戈G5再登板阻龍隊封王 先發打線出爐

豬哥亮愛女謝金晶右乳腫瘤爆大！左乳冒硬塊病況曝 醫建議盡快切除

聽新聞
0:00 / 0:00

台南8處百大文化基地登上廣播 文化局邀民眾用耳朵輕旅行

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南8處文化基地入選文化部第一屆百大文化基地，南市府為擴大文化推廣觸及率，首度攜手城市廣播網推出系列專訪，從歷史建築、地方文史到農村創生，帶聽眾認識各基地特色。圖為林百貨。圖／南市文化局提供
台南8處文化基地入選文化部第一屆百大文化基地，南市府為擴大文化推廣觸及率，首度攜手城市廣播網推出系列專訪，從歷史建築、地方文史到農村創生，帶聽眾認識各基地特色。圖為林百貨。圖／南市文化局提供

台南8處文化基地入選文化部第一屆百大文化基地，南市府為擴大文化推廣觸及率，首度攜手城市廣播網推出系列專訪，從歷史建築、地方文史到農村創生，帶聽眾認識各基地特色。文化局表示，節目26日至11月23日，每周一、三、五下午3時25分播出15分鐘，邀民眾透過聲音展開文化輕旅行。

文化局表示，台南共有林百貨、長老教會歷史檔案館、88藝療所、版本書店、台江十三佃鄭家社區博物館、新化生活故事博物館、曬書店及大崎村落創藝基地等8處入選，涵蓋歷史建築、宗教文化、地方文史、獨立書店、藝術共創及農村再生等領域，並透過基地自主參與及跨域合作，發展14條文化走讀路徑，從府城巷弄、台江聚落延伸至溪北及淺山地區。

文化局提到，該檔節目也將邀請文化部文化資源司司長陳修程、文化局副局長林韋旭及基地訪視委員黃文鍠，分享第一屆推動成果，並探討第二屆百大文化基地的發展方向，包括深化自主經營、拓展跨域合作及建立永續網絡。

文化局指出，相較於實體活動受限於時間與地點，希望透過廣播打破時間與空間限制，讓民眾先用耳朵旅行，再以腳步走訪文化基地，感受台南豐富的文化風景。

台南8處文化基地入選文化部第一屆百大文化基地，南市府為擴大文化推廣觸及率，首度攜手城市廣播網推出系列專訪，從歷史建築、地方文史到農村創生，帶聽眾認識各基地特色。圖為台江十三佃鄭家社區博物館。圖／南市文化局提供
台南8處文化基地入選文化部第一屆百大文化基地，南市府為擴大文化推廣觸及率，首度攜手城市廣播網推出系列專訪，從歷史建築、地方文史到農村創生，帶聽眾認識各基地特色。圖為台江十三佃鄭家社區博物館。圖／南市文化局提供

文化局 台南 耳朵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

重返台江李遠宣布推動「千里文化森林」：理想破滅時靠民間力量撐下去

小林大武壠族夜祭登場 跨族群展演延續文化復振

一銀宜蘭分行奪藝術獎

南應大以NVIDIA設備建置AI算力中心 聯手東海大學推智慧文創基地

相關新聞

周二東北季風再增強迎風面轉雨降溫 煙花颱風恐增為強颱挑戰風王

薔琵颱風昨晚遠離，光復節連假剩今明兩天，天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，連假後兩天北東部稍涼， 中南部回溫日夜溫差擴大， 東北季風開工日（周二）增強，迎風面北部和東部轉雨降溫。

才23歲就罹大腸癌！女運動員沒家族史 因「1異狀」驚見巨大息肉

年僅23歲、沒有大腸癌家族史，竟查出大腸原位癌！大腸直腸外科醫師林耿億分享，一名年輕女運動員平時作息正常，卻長期受到左下腹痛困擾，沒想到接受大腸鏡檢查後，竟發現一顆巨大息肉，讓醫師也大吃一驚。

薔琵颱風遠離 高麗菜價格大漲1倍 農糧署解釋了

根據北農統計，今台北市蔬菜批發價每公斤46.6元，昨每公斤35.1元，漲幅達33％，而高麗菜（初秋）每公斤84.3元，較昨日每公斤37.7元，漲幅高達123％。農糧署表示，初秋種高麗菜在夏秋季占整體國產比率低，因此價格較高，加上近日薔琵颱風導致高山地區大雨，使得到貨量減，價格因而顯著上漲。

長榮航空馬拉松逾2萬人參賽 獲富比士評選全球十大特色賽事

2026長榮航空馬拉松今天在台北總統府前盛大開跑，吸引超過2萬名海內外跑者參賽。今年賽事獲國際媒體《富比士》評選為「全球十大特色馬拉松」，半程馬拉松國內男子組由代言人「印帝」周庭印以1小時7分22秒奪冠，國內女子組則由謝千鶴以1小時22分摘冠。

霜降養生別急著進補 中醫師揭「秋燥」3大警訊 多吃白色食物護健康

俗諺「霜降，風颱跑去藏」，但今年秋季最後一個節氣剛好遇上颱風，帶來比夏天更猛烈的強風豪雨與。康華中醫診所院長張家蓓提醒，霜降養生重點並非急著進補，而是「潤肺防燥、保暖防寒」，尤其秋燥容易引起乾咳、皮膚搔癢及頭皮屑增加等問題，民眾應適度調整飲食與作息，為入冬做好準備。

台南第3條國際航線啟航 每周4班次直飛越南河內 首班機230席滿載

「台南飛越南不用轉機！」 越捷航空「台南－河內」航線今天首航起飛，每周固定往返4班次，航程約2個半小時，今由台南市副市長葉澤山、越捷航空董事會副董事長阮英俊等出席首航儀式，首班機230席全數售罄，也是台南航空站繼熊本、沖繩後再添國際航點，除提供民眾出國新選擇，也瞄準台商往來及越南旅客來台觀光商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。