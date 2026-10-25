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獨／在地經營半甲子！土城「阿慶排骨麵」預告結束營業
想吃要把握機會！位於土城的「基隆廟口阿慶排骨麵」近日發布公告，預計將於2027年2月2日結束半甲子的營業時光。隨著消息出爐，也引起網友們的不捨。
在地經營多年「基隆廟口阿慶排骨麵」，過去經歷店面搬遷，現址鄰近捷運海山站。店內提供有招牌的排骨酥湯，另外還有餛飩乾麵、豬肝湯麵、滷肉飯，以及種類豐富的滷味小菜。由於份量足、滋味佳，成為許多在地人的口袋名單。在google map累積超過600則評論，平均獲得4.1分。
過去阿慶排骨麵曾因老闆手臂手術而於2024年底短暫休業，後又恢復營業。但是近期業者發布公告，表示「千里搭長棚 沒有不散的宴席 感謝半甲子的愛護 阿慶將於2027年2月2日跟大家道別 結束營業 再說聲感謝！」對於喜愛阿慶的民眾，恐也得把握最後數個月的用餐機會。
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