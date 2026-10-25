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長榮航空馬拉松逾2萬人參賽 獲富比士評選全球十大特色賽事

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能用雙腳感受台北城市的魅力風貌。圖／長榮航空提供
長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能用雙腳感受台北城市的魅力風貌。圖／長榮航空提供

2026長榮航空馬拉松今天在台北總統府前盛大開跑，吸引超過2萬名海內外跑者參賽。今年賽事獲國際媒體《富比士》評選為「全球十大特色馬拉松」，半程馬拉松國內男子組由代言人「印帝」周庭印以1小時7分22秒奪冠，國內女子組則由謝千鶴以1小時22分摘冠。

長榮航空馬拉松今年邁入第九年，賽事經國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）認證，吸引國內外跑者參與。今天賽事邀請台北市政府體育局長游竹萍、交通部觀光署國際組長鄭智鴻等貴賓共同鳴槍，全新世代純電休旅BMW iX3擔任前導車，帶領跑者展開賽程。

長榮航空總經理孫嘉明表示，今年面對颱風帶來的挑戰，長榮航空馬拉松團隊在確保所有跑者及賽事安全的前提下，積極完成各項籌備工作。《富比士》肯定是對賽事的鼓勵，也感謝跑者多年來的支持，希望持續以「台北起跑，飛向世界」為理念，吸引更多國際跑者參與。

長榮航空表示，今年半馬賽事集結多位國內外頂尖好手，半程馬拉松男子組由肯亞選手AMOS CHERUIYOT KIRUI以1小時6分56秒奪冠，周庭印以1小時7分22秒拿下國內男子組第一。周庭印表示，今天濕度偏高，後半程跑起來較為吃力，但整體賽道平整，感謝工作人員辛勞，讓賽事順利圓滿。

半程馬拉松女子組由菲律賓選手Michelle Zamora以1小時21分49秒奪冠，國內女子組冠軍謝千鶴則以1小時22分00秒完賽。謝千鶴表示，今天整體跑起來的體感是近一年來最好的一次，這次參賽主要是為年底的台北馬拉松熱身。

全程馬拉松方面，男子組由日本選手YOSHIKI NAGANO以2小時24分25秒奪冠，女子組則由菲律賓選手ART JOY TORREGOSA以2小時51分30秒摘冠。

長榮航空指出，除舉辦賽事外，也持續推動基層體育。自2023年啟動「幼苗計畫－校園深耕巡迴」以來，今年前進嘉義及苗栗，累計已有超過千名孩童參與，希望透過專業訓練與交流，讓更多青少年接觸跑步及運動資源，培養運動習慣，也為台灣未來運動人才扎根，為愛運動的青少年播下夢想種子。

長榮航空今年也為參賽者準備30張國內外航線機票抽獎，並提供長汎假期5萬元旅遊抵用券等獎項。此外，持續推出「拿哩跑！您跑一哩，我送百哩」活動，依參賽組別贈送「無限萬哩遊」會員獎勵哩程，全馬跑者最高可獲4,200哩，並提供機票、旅遊商品及酒店住宿等相關優惠。

2026長榮航空馬拉松今天盛大開跑，長榮航空總經理孫嘉明 (前右二)、台北市政府體育局長游竹萍(前左二)、交通部觀光署國際組長鄭智鴻(前右一)、長榮航空發言人陳耀銘(前左一)、長榮航空副總經理王振興(後右二)等多位貴賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。圖／長榮航空提供
2026長榮航空馬拉松今天盛大開跑，長榮航空總經理孫嘉明 (前右二)、台北市政府體育局長游竹萍(前左二)、交通部觀光署國際組長鄭智鴻(前右一)、長榮航空發言人陳耀銘(前左一)、長榮航空副總經理王振興(後右二)等多位貴賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。圖／長榮航空提供

長榮航空孫嘉明總經理（圖左）親自頒發長榮航空馬拉松最大獎「全球不限航點經濟艙機票」給幸運跑者。圖／長榮航空提供
長榮航空孫嘉明總經理（圖左）親自頒發長榮航空馬拉松最大獎「全球不限航點經濟艙機票」給幸運跑者。圖／長榮航空提供

2026長榮航空馬拉松今天在台北總統府前盛大開跑，吸引超過2萬名海內外跑者參賽。圖／長榮航空提供
2026長榮航空馬拉松今天在台北總統府前盛大開跑，吸引超過2萬名海內外跑者參賽。圖／長榮航空提供

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