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國籍航空睽違4年重返俄羅斯領空 學者：冬季單趟可省1小時

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
圖／華航桃園-羅馬CI75航班今凌晨採北線航路，為睽違4年台灣民航機首度重返俄羅斯航路。圖／截自flightradar24網站
圖／華航桃園-羅馬CI75航班今凌晨採北線航路，為睽違4年台灣民航機首度重返俄羅斯航路。圖／截自flightradar24網站

俄烏戰爭爆發後，各航空公司基於安全，均繞避俄羅斯領空飛行。然而，中華航空桃園-羅馬CI75航班今（25日）凌晨卻採北線航路，為睽違4年台灣民航機首度重返俄羅斯航路。學者分析，冬季採北航路飛行，單趟可望節省40分鐘至1小時；至於國籍航空是否逐步恢復俄羅斯航路，還有待觀察。

俄烏戰爭爆發以來，台灣國籍航空基於安全考量，繞避俄羅斯領空飛行。華航一架桃園飛往羅馬CI75航班今凌晨卻採北線航路、重新飛入俄羅斯空域，為睽違4年多台灣民航機首度重返俄羅斯航路，引發熱議。

根據航班資訊，華航CI75航班原定昨（24日）深夜11時55分自桃園機場起飛，延後至今（25日）凌晨1時起飛，預計羅馬當地時間上午8時23分（台灣時間下午2時23分）抵達。

朝陽科大飛航系主任盧衍良盧衍良說，參考2022年3月交通部發布的說明，當時基於俄烏戰爭情勢升高及飛安風險考量，國籍航空自該年2月底起即已主動暫停飛越俄羅斯領空改走替代航路，並非外界所認知遭受俄羅斯實施禁飛，而該航路避讓措施也維持相當長時間。

針對華航桃園至羅馬航班重新飛越俄羅斯領空，盧衍良指出，關鍵在於主管機關綜合評估後的同意飛航。不過，從同日凌晨起飛的長榮飛往巴黎及米蘭等航班仍維持南亞航路來看，國籍航空是否將全面逐步恢復俄羅斯航路，仍有待後續進一步觀察。

民航局飛航服務總台台北飛航情報中心，也持續提供國際間飛航公告（NOTAM）給航空公司相關因應參考。

盧衍良表示，過去4年國籍航空之所以持續避開俄羅斯領空，首要考量是戰局變化與飛安風險，這同時也牽動航空保險費率等成本結構。而從近期的國際新聞脈絡來看，俄羅斯在2026年10月下旬仍對烏克蘭發動大規模空襲，顯示區域局勢依然處於高度不穩定狀態。

他指出，過去4年國籍航空在編排冬夏季班表時，針對飛越俄羅斯的許可其實一直都有納入考量，關鍵還是在於國際政治所衍生的總體政策評估。

盧衍良說，對航空公司而言，歐美航路的選線是一門高度動態的專業決策，航空公司會依據當天的高空風場狀況，透過航路規劃軟體精細計算行經俄羅斯北方航路與南亞南方航路的飛行時間、燃油消耗及整體營運成本差異，其中受冬夏季西風帶季節性南北移動的影響尤其顯著。

盧衍良指出，冬季若選擇南航路，往往會遭遇較強烈的西風逆風，若改走北航路，單趟飛行時間有機會節省40分鐘到1小時不等。而在營運成本的權衡上，飛越俄羅斯領空需支付相對高昂的航管服務費用（Overflight fees），因此航空公司也必須總體考量，權衡各種因素效益下作出最終決定的航路選擇。

國籍航空 俄羅斯 羅馬

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