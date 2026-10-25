周二東北季風再增強迎風面轉雨降溫 煙花颱風恐增為強颱挑戰風王

薔琵颱風昨晚遠離，光復節連假剩今明兩天，天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，連假後兩天北東部稍涼， 中南部回溫日夜溫差擴大， 東北季風開工日（周二）增強，迎風面北部和東部轉雨降溫。

薛皓天指出，今天隨薔琵颱風持續北上，天氣大致多雲時陰，午後中部以南雲量漸減少，轉多雲時晴。預估東部、恆春半島及各地山區有短暫陣雨，午後高屏山區局部偶有較大雨勢機會。氣溫方面，中北部、東部約23到28度，中部以南約24到32度，中南部日夜溫差擴大。

明天是連假收假日，薛皓天表示，天氣大致多雲時陰，迎風面北海岸至東北角局部偶短暫陣雨，新竹以南轉晴時多雲天氣。氣溫方面，中北部、東部約22到28度，中部以南約24到33度，日夜溫差仍大。

薛皓天指出，周二、周三東北季風增強，迎風面北部、東部為陰或多雲有短暫陣雨天氣，北部及宜蘭山區預估有較多降雨，局部降雨量可達大雨，新竹以南維持晴時多雲天氣。氣溫方面，受東北季風影響，高溫稍下滑，中北部、東北部氣溫約22到26度，中部以南至台東氣溫約20到32度，日夜溫差持續偏大。

至於周四、周五東北季風減弱，僅迎風面東北角、東部雲稍多且偶有短暫陣雨，其餘地區為晴時多雲天氣。各地白天高溫可略回升1到2度。周末預估東北季風再度增強，屆時北部、東北部再度轉陰雨天氣。

此外，薛皓天表示，昨日生成的煙花颱風，預計沿著太平洋高壓邊緣持續西行，本周中期逐漸轉北北西移動，後續高壓東退，再轉東北東朝日本東方遠海移動，後續將進入強度爆發期。從氣象署預報上來看，可再增強為強烈颱風，是否仍繼續挑戰今年的風王仍可觀察，不過預估對陸地無影響，可不必太擔心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。