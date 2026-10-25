颱風薔琵致農損逾1.5億元 宜蘭將全品項救助

農業部今天表示，颱風薔琵至全台農損逾新台幣1.5億元；經專家會議討論，苗栗、南投、宜蘭、台東將公告依天氣參數救助，其中宜蘭達全品項救助標準；另有8縣市未達標準，但主動公告77品項。

薔琵颱風挾帶強風豪雨，造成西部沿海、東部地區多處農業災損。農業部今天發布新聞稿表示，截至今天上午11時止，根據各縣市所提報的速報，目前以雜糧類、蔬菜類、果樹作物損害較為明顯，也有溫網室遭強風吹毀，台東縣長濱漁港有漁船翻覆，新北市部分畜牧場也因停電及強風造成豬隻及畜舍損失，全台農損已達1億5142萬元。

農業部今天召開專家會議討論，符合天氣參數標準將公告救助的範圍包括苗栗縣、南投縣、宜蘭縣及台東縣等4縣市，其中宜蘭縣甚至達到農產業全品項救助的標準，其他縣市也有8項農作物達到救助公告標準。

此外，雖未達到天氣參數救助標準，但在現勘後經過會議討論，決議主動公告的則有新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及台東縣等8縣市、涵蓋農、林、漁、牧業共77個品項，農業部將儘速公告，以從速、從寬、從簡原則辦理救助措施。

農業部說明，在農業保險部分，已有番荔枝、水芋、香蕉、柚、柑橘等5項氣象參數型保單達理賠標準，估算理賠金額約7000萬元。符合條件的保單將免現勘，直接理賠，後續將促請產險公司簡化理賠程序，主動核算、撥付並通知農民，讓農民在最短時間獲得理賠款。

農業部進一步表示，關於苗栗縣南庄301農路先前因7月巴威颱風造成邊坡崩塌，本次颱風也造成邊坡滑落、道路中斷狀況，中央已核定復建工程計畫，將持續請苗栗縣政府持續辦理。此外，各地農田水利設施也已完成巡檢，並無重大災害，僅有零星路樹倒塌，目前已完成移除，未影響通水。