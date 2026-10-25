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才23歲就罹大腸癌！女運動員沒家族史 因「1異狀」驚見巨大息肉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子長期受到左下腹痛困擾，沒想到接受大腸鏡檢查後，竟發現一顆巨大息肉。圖／ingimage
一名女子長期受到左下腹痛困擾，沒想到接受大腸鏡檢查後，竟發現一顆巨大息肉。圖／ingimage

年僅23歲、沒有大腸癌家族史，竟查出大腸原位癌！大腸直腸外科醫師林耿億分享，一名年輕女運動員平時作息正常，卻長期受到左下腹痛困擾，沒想到接受大腸鏡檢查後，竟發現一顆巨大息肉，讓醫師也大吃一驚。

林耿億表示，這名女子因長期左下腹痛就醫，檢查時發現乙狀結腸長出一顆相當巨大的息肉。

由於息肉體積較大，為降低切除時出血的風險，醫療團隊先以止血夾夾住息肉根部，阻斷血流後再進行切除。沒想到，切下的息肉竟大到無法直接透過大腸鏡吸出，最後改用環狀電燒套住，才順利取出。

更令人意外的是，後續病理報告證實，這顆息肉已是大腸原位癌，也就是第0期大腸癌。

所幸病灶已完整切除，林耿億評估女子不必再接受手術，只要每年定期追蹤即可。他也提醒，切除大型息肉仍有出血、腸道穿孔等風險，必須審慎評估，但若放任具有癌變風險的息肉不處理，也可能錯失治療時機。

事實上，大腸息肉不一定都是癌症，但部分息肉確實具有癌變風險。

根據衛福部資料，大腸癌多由腺瘤性息肉逐漸演變而成，從良性腺瘤發展至侵襲性大腸癌，一般約需5至10年。不過，美國國家癌症研究所（NCI）指出，多數大腸息肉並不會癌化，其中腺瘤性息肉的風險較高。因此，若持續出現不明原因腹痛等異常，即使年紀輕、沒有家族史，也應就醫評估，不必等到符合公費篩檢年齡才檢查。

大腸癌 運動 身體 息肉

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