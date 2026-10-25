台南第3條國際航線啟航 每周4班次直飛越南河內 首班機230席滿載

「台南飛越南不用轉機！」 越捷航空「台南－河內」航線今天首航起飛，每周固定往返4班次，航程約2個半小時，今由台南市副市長葉澤山、越捷航空董事會副董事長阮英俊等出席首航儀式，首班機230席全數售罄，也是台南航空站繼熊本、沖繩後再添國際航點，除提供民眾出國新選擇，也瞄準台商往來及越南旅客來台觀光商機。

葉澤山表示，台南航空站迎來第3條國際航線，台南市政府疫情後持續爭取恢復國際航點，過去台南也曾開航胡志明市航線，但因疫情停飛。此次台南直飛河內，對台南觀光業者、旅客及商務人士而言，都是更便捷的交通選擇。

阮英俊則說，越捷航空自開航台灣以來，已累積營運12條台越直飛航線，載客量超過500萬人次，此次「台南—河內」直飛航線，每周提供4班次往返航班，航程僅需約2個半小時，不僅縮短文化古都台南與越南首都河內兩地距離，更化身空中橋樑，促進雙邊觀光旅遊、商務往來與文化交流，為兩地合作開拓更多全新契機。

觀旅局提到，河內是越南首都，也是越南北部的重要政治、經濟及文化中心，同時也擁有千年歷史與豐富文化底蘊，與台南城市特色相似，此次台南河內直飛航線除鎖定台商往來搭乘外，去年來台的越南旅客達到42.6萬人次，越南旅遊市場持續展現強勁成長動能。

觀旅局強調，配合航線的開通，市府將持續推動越南市場觀光行銷，並與航空公司、旅行業及觀光產業等合作，推出更多台南旅遊資訊與特色行程，在吸引越南旅客來台南旅遊的同時，也歡迎市民搭乘直航班機前往河內，若該航班營運穩定，未來有機會可再開拓更多國際航線。

台南航空站再添國際航點，越捷航空開通台南直飛河內航線，台南市政府也準備首航紀念禮物，並由副市長葉澤山分送給旅客。記者萬于甄／攝影

台南航空站再添國際航點，越捷航空開通台南直飛河內航線，航程約2個半小時，市府盼吸引更多越南旅客來台南觀光，帶動雙向旅遊商機。記者萬于甄／攝影