薔琵颱風農損超過1.5億 雲林縣占7成

秋季到來，天氣轉涼，合併工作忙碌、熬夜、壓力大、飲食不節制及運動量不足，常讓身體恢復速度變慢。睿鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞表示，最近許多患者感冒已經好了，但咳嗽卻遲遲停不下來，甚至一躺下就開始咳；還有些人只是輕微感冒，卻變成「乾咳好幾周」，也有人每天咳痰、喉嚨卡卡，反覆發作。

2026-10-25 11:42