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薔琵颱風農損超過1.5億 雲林縣占7成
根據農業部最新統計，截至今中午11時止，受薔琵颱風造成的農業產物及民間設施估計損失計1億5142萬元，其中以雲林縣損失1億992萬元居冠，受損品項以蒜頭、落花生為主。
薔琵颱風造成的縣市農損情形，以雲林縣損失1億992萬元（占73％）、新北市損失1517萬元（占10％）、宜蘭縣損失938萬元（占6％）、台中市損失599萬元（占4％）及桃園市損失358萬元（占2％）較為嚴重。
農產損失部分，估計損失金額1億4172萬元，農作物被害面積2565公頃，被害程度24％，換算無收穫面積622公頃，受損作物主要為蒜頭，被害面積326公頃，損害程度39％，換算無收穫面積126公頃，損失金額5307萬元，其次為落花生、洋蔥、食用玉米及茶等。
畜產估計損失金額9萬元，受損畜禽主要為豬；民間設施估計損失金額961萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損，以及新北市畜禽舍損失等。
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