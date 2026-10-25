高鐵明北返高峰！百班北上列車出動 收假日搭車撇步曝光

明天為光復連假收假日，將有許多旅客搭車北返，高鐵公司表示，預估明天下午2時至晚間9時為搭車尖峰時段，除了全天將開出逾100班北上列車，並於上午11時起在台中站成立前進指揮所，監控各車站人潮，還規畫8班台中站發車的北上列車，並擴大自由座車廂配置數至9節，以紓解人潮。

高鐵表示，為紓解明天光復節連假收假日搭車人潮，明天全天將開出超過100班次北上列車，並自當日上午11時起於台中站成立前進指揮所，密切監控各車站人潮。另也將視旅運需求，運用「特別調度」及調整始發車站等措施，機動加開全車自由座列車（商務車廂除外），確保收假日疏運順暢。

高鐵預估，明日14時至21時搭車人數較多，因此規畫期間共有8班自台中站發車的北上列車，並擴大自由座車廂配置數至9節，以期快速疏解人潮，提升整體服務品質。

針對光復節連假收假日搭乘建議，高鐵指出，台中以北（桃／竹／苗／中）地區北上旅客，自6時至21時，每小時至少有1班由台中站發車的北上列車，其中14時4分至21時4分發車的列車，擴大配置9節自由座車廂，沿途停靠各站；至於左營、台南站北上台中及雙北地區旅客，建議搭乘車次編號百位數為1或2的直達車。

高鐵也呼籲，旅客搭乘自由座前，預先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或 LINE TODAY 中的「分類」頁面，掌握當日各站「自由座等候時間」預估燈號，選擇綠燈時段搭車，以避開尖峰時段，分流搭乘。