為疏運國人加開船班 台馬、澎湖航線今明兩天仍有空位

薔琵颱風遠離，為疏運往返台灣本島、馬祖及澎湖旅客，航港局25日表示，臺馬海運航線今明兩天加開船班，澎湖輪往返高雄、澎湖航班也仍有空位，呼籲有搭船需求的民眾多加利用。

航港局指出，臺馬航線部分，今晚基隆往馬祖的新臺馬輪恢復正常開航，另於晚間10時加開臺馬之星船班；26日上午9時30分馬祖往基隆的新臺馬輪正常開航，晚間9時30分另加開臺馬之星馬祖往基隆船班，各航班目前均尚有艙位。

澎湖航線方面，澎湖輪今日下午3時30分澎湖往高雄航班，以及明日上午9時高雄往澎湖、下午3時30分澎湖往高雄航班，目前均尚有艙位。

航港局建議，有需要的民眾可至馬祖海上交通訂位購票系統，或台灣航業公司澎湖輪訂位購票系統查詢航班及訂票，以利安排後續行程。