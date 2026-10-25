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薔琵颱風害金門機場千人滯留 昨晚飛到午夜今再加開6架次軍機救援

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
受薔琵颱風影響，金門往返台灣的各航線停飛將近2天，上千旅客滯留，尚義機場已連2天都出現滿滿的候補人潮。記者蔡家蓁／攝影
受薔琵颱風影響，金門往返台灣的各航線停飛將近2天，上千旅客滯留，尚義機場已連2天都出現滿滿的候補人潮。記者蔡家蓁／攝影

受薔琵颱風影響，金門往返台灣的各航線停飛將近2天，上千旅客滯留，為加速疏運滯留旅客，立榮、華信航空昨天一路飛到深夜，最後一班飛機將近晚間11時56分才從金門起飛，但仍有大批旅客未能返台。金門航空站今天表示，將協調加開6架次軍機，另由立榮航空加開1架次往返台北加班機，盼加速消化候補人潮。截至今天中午12時，尚義機場仍有約1363名旅客等待候補。

今天一早6時左右，就有民眾前往尚義機場排隊等候候補，金門航空站統計，截至中午，前往台北航線約有290人候補、台中555人、台南40人、高雄478人，合計1363人；嘉義航線今天已無航班。航空站表示，目前台北、台中、台南及高雄航線持續疏運，但候補旅客仍多，將透過增開班機設法協助返台。

航空站也指出，昨天2家航空公司一路加飛至深夜，仍無法完全消化滯留人潮，往台北航線共飛7架次、提供832個座位，載客834人；台中航線飛9架次、提供806個座位，載客805人；高雄航線飛5架次、提供350個座位，載客353人；台南航線飛2架次、提供140個座位，載客141人，各航線載客量幾乎都達到運能上限。

不過，末班機起飛後，仍有不少旅客無法返台。航空站統計，昨天往台北航線尚有約290人未能搭機，台中約560人、高雄約480人，台南則無滯留旅客。今天上午候補人潮持續湧現，台中與高雄航線等待人數尤其多，成為後續疏運重點。

整體空運方面，金門航空站昨天到站19班次、載客1695人，離站23班次、載客2133人，合計42班次、疏運3828人。受薔琵颱風影響，昨天國內線共取消31架次，其中金門往台北17架次、往台中7架次、往嘉義1架次、往台南1架次、往高雄5架次，沒有航班回航。

金門航空站表示，今天將加開6架次軍機，並由立榮航空增開1架次加班機，持續協助疏運滯留旅客，由於候補人數仍多，實際疏運情形仍須視天候、航機調度及現場作業狀況調整，提醒旅客留意航空站公告及航空公司最新航班資訊，搭機前再次確認班機狀況，以免影響行程。

受薔琵颱風影響，金門往返台灣的各航線停飛將近2天，上千旅客滯留，金門航空站表示，將加開6架次軍機，另由立榮航空加開1架次往返台北加班機。圖／金門航空站提供
受薔琵颱風影響，金門往返台灣的各航線停飛將近2天，上千旅客滯留，金門航空站表示，將加開6架次軍機，另由立榮航空加開1架次往返台北加班機。圖／金門航空站提供

受薔琵颱風影響，金門往返台灣的各航線停飛將近2天，上千旅客滯留，為加速疏運滯留旅客，立榮、華信航空昨天一路飛到深夜，但仍有大批旅客未能返台。記者蔡家蓁／攝影
受薔琵颱風影響，金門往返台灣的各航線停飛將近2天，上千旅客滯留，為加速疏運滯留旅客，立榮、華信航空昨天一路飛到深夜，但仍有大批旅客未能返台。記者蔡家蓁／攝影

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