莫札特「女人皆如此」是厭女歌劇？鬼才導演翻轉經典搬進台中歌劇院

今年是莫札特270歲誕辰，台中國家歌劇院年度旗艦歌劇「女人皆如此」，將帶來2022年在法國香榭麗舍劇院首演、鬼才導演羅杭．佩利的版本，透過錄音室裡的一場「戲中戲」，讓這齣18世紀的「交換伴侶」喜劇，有了當代的觀點和樣貌，10月29日至11月1日在台中歌劇院大劇院連演4場。

「女人皆如此」取材自西方文學中常見的「考驗忠貞」主題，講述兩位年輕軍官深信自己的未婚妻忠貞不渝，卻遭老哲學家質疑女人善變，設下賭局要求兩人喬裝外國富商，誘惑彼此的未婚妻。原本看似堅不可摧的愛情，在精心設局的情感試煉中逐步破滅。

歌劇院總監李惠美表示，年輕的時候覺得「女人皆如此」是一個可怕的劇本：如此厭女，把女人寫的愚蠢，男人寫得可惡。但她當時的同事、作曲家陳樹熙告訴她:「歌劇是用來聽的，不只是用來看的。」讓她開始以不同的眼光理解歌劇中音樂與戲劇的關係，「而當代導演更將這個故事賦予了不同意義。」

執行導演卡琳．吉拉表示，佩利導演選擇將場景放在現代的錄音室中，希望把音樂當作中心，發生地點不限，可以是台灣、日本等任何地方。一開始歌手是在錄音的工作情境下，逐漸轉換為劇中人物，慢慢地道具、背景越來越少，焦點著重在歌手身上，「到了某一刻，大家將只看到歌手本身。」

東海大學音樂系主任蔡永凱表示，莫札特將莊歌劇（Opera seria）與諧歌劇（Opera buffa）的特點融合在「女人皆如此」中，光聽音樂就充滿故事；莫札特在世時，作品名稱其實是「戀人們的學校」，重點不是只有女人；他用最美的音樂、客觀、溫暖的去包容每個決定，因為愛情本來就沒有絕對的對錯。

排練指揮、聲樂暨合唱指導徐嘉琪2023年曾和導演合作過「灰姑娘」。她表示，羅杭．佩利是真正讓戲劇去服務音樂的導演，將場景移到錄音室非常貼近真實而有想像力，「錄音室是最沒有隱私的地方，所有呼吸、每個樂句都會被赤裸放大；歌手帶著工作的面具進去，心卻一層一層被剝開，去詮釋音樂，卻又像被音樂所詮釋。」

指揮林勤超表示，莫札特善用和聲轉折與木管樂器，揭示角色內心深處的「心理裂痕」。這齣歌劇有大量且連續的重唱，每一位角色的情感與出發點都不同，能讓觀眾在同一時間聽到不同人物的心理變化：一人說謊時，另一人已開始心動，第三人還搞不清楚狀況。他認為，其實可以把劇名「女人皆如此」的「女」字刪掉，改為「人皆如此」，探討的是不同性格的人，在面對情感考驗時的反應，「觀眾在開心笑過之後可以思考：若發生在我身上，我真的會處理得比較好嗎？」

樂評人劉岠渭分享，「女人皆如此」創作於1789年，也就是莫札特過世前2年，當時他深陷人生低谷，不但負債累累，剛出生的女兒也因生活環境惡劣而夭折。在如此殘酷的現實壓力下，莫札特依然用很精細的筆法，去詮釋劇情中因「交換伴侶」所產生的微妙感情。