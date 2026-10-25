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乳癌年輕患者懷孕難題 醫提醒凍卵保生機最高補助7萬

中央社／ 台北25日電

對年輕型乳癌患者而言，除了擔心疾病療程，同時面臨治療後能否懷孕的難題，醫師提醒，有計劃生育的癌友確診後可先評估凍卵、凍胚，目前政府最高補助7萬元，保一線生機。

台灣年輕乳癌患者不少，低於40歲確診者約占乳癌患者9%，相較歐美國家僅約4至5%的占比更高；根據癌症登記資料顯示，近10年來年輕女性乳癌發生率持續上升，從2012年每10萬人中16.9人確診，增加至2022年每10萬人有24.7人確診。

「我們希望癌症患者在努力對抗疾病的同時，也能知道自己仍有哪些選擇。」台中宜蘊生殖中心副院長吳成玄近日透過新聞稿呼籲，若年輕乳癌患者有生育計畫，建議在癌症治療開始前，就與醫師討論生育保存，常見方式有冷凍卵子及冷凍胚胎；單身還未結婚就只能冷凍卵子。

吳成玄解釋，乳癌不代表女性一定無法懷孕，但部分化學治療藥物可能造成卵巢濾泡損傷，使卵巢功能下降，甚至提早停經。實際影響程度與患者年齡、使用藥物種類、劑量及原有卵巢功能有關，即使治療後月經恢復，也不一定代表生育能力完全回到治療前狀態。

吳成玄表示，針對符合資格的癌症患者，國健署提供女性最高新台幣7萬元醫療性凍卵補助，部分地方政府也設有相關補助措施。由於中央與各縣市申請資格、補助金額及併用規定不一，建議患者在療程前先向醫療院所及地方衛生局確認，選擇符合自身條件的補助方案。

不少乳癌患者也關心治療結束後要等多久才能懷孕？吳成玄說，懷孕時機不能只用固定年數判斷，而須綜合考量乳癌期別、荷爾蒙受體狀態、復發風險、治療種類及後續追蹤結果，需要乳房外科醫師詳細評估後，生殖科醫師才會進行懷孕療程。

吳成玄指出，尤其部分乳癌患者，術後可能需要接受數年的輔助性荷爾蒙治療。若有生育計畫，是否適合暫時中斷用藥、何時可以開始嘗試懷孕，都必須由乳房外科專科醫師進行個別評估，不能自行停藥。

凍卵 乳癌 患者

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