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管制區內首次設置！桃機二航年底進駐超商 第三航也在規畫中

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃機管制區內餐飲選項多元，各區都有24小時營運的餐飲服務。圖／桃園機場公司提供
桃機管制區內餐飲選項多元，各區都有24小時營運的餐飲服務。圖／桃園機場公司提供

桃園機場出境安檢後的管制區內目前並無便利商店，旅客想解渴或吃點輕食飽腹，只能靠品相不多自動販賣機，或是購買較為昂貴的餐飲。對此，桃園機場證實，第二航廈管制區內的C區，今年底將有連鎖超商進駐，價格與管制區外相同，而明年底完工的第三航廈也會有超商進駐。

民眾出國等待登機期間常有飲食的需求，但目前桃園機場管制區內僅有較昂貴的餐飲及自動販賣機的選項，不少人希望能進駐價格較為親民且全天候服務的便利商店。

桃園機場業務處長林琪嶽說，目前桃機一、二航廈管制區外都有便利商店，明年底第三航廈啟用後，管制區外也會要求業者提供此服務；考量旅客深夜或紅眼時段會餐飲或臨時購物需求，目前管制區內有設置自動販賣機或24小時托運的餐飲店。

至於是否會在管制區內進駐便利商店？林琪嶽證實，第二航廈管制區內的C區，將於今年底前進駐連鎖便利商店，這也是管制區內首次有超商進駐，目前也已做開店的前期準備，但究竟是哪家連鎖超商品，之後再由營運業者正式對外公布。

第三航廈部分，林琪嶽表示，部分國外機場有進駐無人商店，目前招商細節仍在研擬中，超商有超商的好處，無人商店也有其優勢，未來會協同招商顧問及未來得標的業者來討論；而第一航廈與第二航廈管制區互相連通，初期於第二航廈C區設置便利商店，測試旅客的反應，若反應良好或需求高，後續也會請第一航廈業者做檢討。

價格與販售商品部分，林琪嶽說，均與管制區外的超商一樣，至於管制區內是否會有機場限定商品，這部分可以與業者協議

至於為何能在航廈設置商店，林琪嶽解釋，桃機管制區內的商店是透過ROT促參給業者經營，業者每年會提經營計畫書給桃機，每年也會滾動檢討旅客的需求跟營收情況，因此管制區內商品品項或餐飲櫃位並不一定每年都是同一家。

目前第一航廈綜合免稅商店由昇恆昌公司營運，契約至2032年3月；第二航廈C區綜合免稅商店由昇恆昌公司營運、第二航廈D區綜合免稅商店由采盟公司營運，契約至2040年4月；第二航廈C區綜合免稅商店業者則規畫於登機長廊設置便利商店1處。

針對第三航廈招商進度部分，林琪嶽表示，目前規畫第三航廈管制區內的免稅店由統包商營運，服務業種會與得標業者討論位置及模式；目前招商委由顧問公司評估中，由於招商顧問才剛決標，還在做可行性分析，盼明年底啟用時，旅客進入管制區內就有免稅品、購物及餐飲的服務 。

另外，與其他國家相比，桃園機場自動販賣機選項較少，林琪嶽指出，自動販賣機除了提供罐裝飲料，最近也有開始提供輕食及多元的購物服務，還有拉麵自動販賣機，會請業者後續依照旅客需求及銷售情形，引進更多元的餐食品項，來滿足旅客多元的需求。

搭紅眼班機的旅客可以利用Yo Kai Express拉麵自動販賣機，隨時都能吃到熱騰騰的一風堂博多豚骨拉麵、辣味豚骨涼麵。記者黃仲明／攝影
搭紅眼班機的旅客可以利用Yo Kai Express拉麵自動販賣機，隨時都能吃到熱騰騰的一風堂博多豚骨拉麵、辣味豚骨涼麵。記者黃仲明／攝影

桃機 超商 桃園機場

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