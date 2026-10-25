趁連假斷捨離！3步驟告別囤物癖

颱風天加上光復節連假，許多人都把握時間在家休息，然而心血來潮想整理房間，總會被堆積如山的雜物勸退。環境部資源循環署表示，只要透過舊衣物循環再利用、讓電子垃圾安全退場，以及重新審視消費，就能做到「斷、捨、離」，把慾望轉為輕盈綠生活。

看著左手的過季衣服再看右手的舊手機，腦袋裡總會有「以後可能還會用到」的想法嗎？其實囤積不只占空間，也會在無形中增加生活壓力，甚至變成環境的負擔。

循環署表示，只要練習這簡單的3步驟，把慾望轉為輕盈綠生活。舊衣物循環再利用部分，過季衣物透過舊衣回收箱、二手市集，或是捐贈給有需要的單位。

讓電子垃圾安全退場部分，收集抽屜及角落的3C垃圾，交由清潔隊員回收，或是到超商、3C賣場兌換購物金。

最後重新審視消費，先釐清是「想要」還是「需要」，並在購物時選擇品質佳或耐用的產品，甚至認明具有環保標章的產品。