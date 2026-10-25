颱風薔琵遠離花東防較大雨勢 10月27日迎東北季風轉涼

氣象署今天表示，颱風薔琵持續減弱、朝日本九州移動，台灣東半部仍有局部短暫陣雨，花東留意局部較大雨勢；27、28日東北季風增強影響，北部、東北部轉涼，迎風面有短暫雨。

中央氣象署今天表示，第29號輕度颱風薔琵位於台灣北北東方，往東北朝日本九州前進，強度將逐漸減弱；第30號輕度颱風煙花，距離台灣約5000公里，未來向北北西轉西北方向移動，對天氣無直接影響。

氣象署指出，今天是光復節，雖然薔琵颱風遠離，不過在東半部地區仍有局部短暫陣雨，尤其花東地區有局部較大雨勢，北部地區則為局部短暫陣雨後多雲，中南部地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，南部山區午後須注意有局部較大雨勢。

溫度方面，今天各地低溫約攝氏22至25度，白天北部及宜蘭氣溫稍回升，北部及東半部高溫約27至30度，中南部高溫約30至32度。

氣象署表示，明天東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，桃園以北地區轉為有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象署提到，27、28日東北季風增強影響，北部及東北部天氣稍涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象署說，29、30日東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，下一波東北季風預計31日增強，北部及東北部氣溫再轉涼，基隆北海岸、桃園以北以及東北部地區轉為局部短暫陣雨，東部與東南部地區伴隨零星短暫陣雨。