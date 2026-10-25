光復節連假第二天 國道18處路段易塞

惡性腫瘤連續四十四年居國人十大死因之首，也是對國人平均壽命影響最大死因。內政部昨公布「一一四年特定死因除外之簡易生命表」，去年國人一般平均壽命為八十一點二七歲，若排除惡性腫瘤，可增加三點七○歲、提升至八十四點九七歲；不過，兩者壽命差距已由一○四年的四點一○歲縮小至一一四年三點七○歲，顯示惡性腫瘤對國人壽命影響略有減緩。

2026-10-25 00:04