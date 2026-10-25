薔琵颱風遠離今東半部、北部仍有雨 煙花颱風未來路徑曝

薔琵颱風遠離，中央氣象署指出，今天東半部地區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區為局部短暫陣雨後多雲，中南部地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，南部山區亦有局部較大雨勢。

至於氣溫方面，北部及東北部氣溫稍回升；北部、東半部高溫約27至30度，中南部高溫約30至32度，各地低溫約22至25度。

氣象署提醒，受颱風外圍環流影響，北海岸、東北角、台東、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；台灣北部、東半部沿海、恆春半島及蘭嶼、綠島、馬祖有長浪發生的機率，今晚至明晨北部及東半部風浪大，尤其北部沿海仍有3至5公尺浪高，呼籲民眾避免前往海邊活動。

此外，氣象署表示，今年第30號輕度颱風煙花未來將向北轉西北西方向移動，距離台灣非常遙遠，約有5000公里，對台灣天氣無直接影響。