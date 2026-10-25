還是有雙颱！薔琵颱風遠離轉往日本 粉專：煙花颱風恐增為強颱

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
目前有雙颱，包括薔琵颱風及煙花颱風。圖／擷取自中央氣象署網站
目前有雙颱，包括薔琵颱風及煙花颱風。圖／擷取自中央氣象署網站

颱風薔琵遠離台灣，但要去日本的民眾要注意了，薔琵往日本前進，恐影響日本天氣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔琵今天(25)將通過東海，隨後轉向日本九州一帶，受到颱風及其與東北季風交互作用的雨帶，影響韓國濟州、釜山及日本九州、關西等地區，未來幾天天氣仍不穩定，須留意大雨或局部強降雨。近期準備前往的民眾，要留意當地天氣與交通資訊。

至於煙花颱風強度逐漸強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估今天增為中度颱風，巔峰強度可達強烈颱風。綜合目前資料來看，煙花颱風後期同樣沿著高壓邊緣移動，通過關島後逐漸轉向東北機率最高，靠近台灣、日本的機率極低。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

薔琵颱風 颱風 日本

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