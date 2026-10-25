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美敦力心臟支架風波 食藥署：國內無不良通報 暫不停用

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部食藥署指出，將陸續通知各家醫院在美敦力支架無法完全展開時，採手動方式展開。聯合報系資料照
衛福部食藥署指出，將陸續通知各家醫院在美敦力支架無法完全展開時，採手動方式展開。聯合報系資料照

美敦力「艾博靜自脈膨式支架系統」傳出使用異常，全球累計通報卅一起支架無法完全展開事件，其中三名患者須再次接受手術、一人出現慢性疼痛。衛福部食藥署表示，國內共有六十七家醫院持有受影響產品，但尚未有不良事件通報，已要求業者通知醫療院所留意使用風險，並於明年一月廿九日前完成矯正措施，暫不要求停用或回收。

食藥署醫妝組簡任技正謝綺雯指出，截至九月十四日，醫材商美敦力於全球總共接獲卅一起支架部分展開事件通報，換算發生率約為萬分之一點五，較過去略有上升。卅一起通報中，廿七件未造成患者傷害，有一件須再次接受心導管手術，二件改採外科手術治療，另有一件造成慢性疼痛，須延長藥物治療。

謝綺雯表示，心臟支架若無法完全展開，恐增加血管栓塞、血管損傷等風險。目前原廠研判異常與操作方式有關，已修訂產品使用說明書，增列支架無法順利展開時的處置方式，可改以手動操作協助展開。原廠也回覆，相關措施已通過驗證，可降低使用風險。

食藥署已要求業者盡速通知國內六十七家醫療院所，提醒醫療人員留意操作方式，並持續追蹤改善進度。由於該醫材由專業人員在監控環境下使用，且已有因應措施，食藥署評估暫無停用或回收必要，已植入支架的患者也無須採取額外措施。

食藥署 衛福部 醫材 患者 手術

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