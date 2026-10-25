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延長癌症餘命…衛福部：及早發現治療 能如慢性病般長期控制

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
醫界指出，透過健康飲食、規律運動、疫苗接種及癌症篩檢，有助降低罹癌與死亡風險。示意圖。聯合報系資料照
醫界指出，透過健康飲食、規律運動、疫苗接種及癌症篩檢，有助降低罹癌與死亡風險。示意圖。聯合報系資料照

內政部公布「一一四年特定死因除外之簡易生命表」，國人平均壽命為八十一點二七歲，若排除惡性腫瘤，可增加三點七歲至八十四點九七歲。醫界指出，癌症與年齡、基因及生活習慣有關，透過健康飲食、規律運動、疫苗接種及癌症篩檢，有助降低罹癌與死亡風險。

台灣免疫暨腫瘤學會理事長吳教恩表示，癌症對壽命的影響，取決於發現時機及疾病期別，若能早期發現、及早治療，對患者餘命的影響相對有限；若拖到晚期才確診，則可能縮短數年壽命，不分期別計算癌症對國人平均壽命的影響，約會減少三至四年。

吳教恩指出，癌症風險因子多元，年齡增長、基因變異雖難以改變，但仍可透過規律運動、均衡飲食、多攝取原型食物等健康習慣，降低罹癌風險。

此外，部分癌症與病毒感染有關，可藉由疫苗接種預防，例如人類乳突病毒（ＨＰＶ）疫苗可預防子宮頸癌等癌症，Ｂ肝疫苗則有助降低肝癌風險，Ｃ肝目前雖無疫苗，但感染者可透過口服抗病毒藥物治療，降低日後罹患肝癌的風險。

衛福部國健署副署長林莉茹表示，隨著癌症治療技術進步，若能早期發現、及早治療，癌症有機會如慢性病般長期控制。篩檢是早期發現癌症的重要工具，民眾應善用政府提供的乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌及胃癌等六項公費篩檢，符合資格者應定期受檢，結果異常應依醫囑追蹤。

林莉茹說，研究顯示，每二年接受一次乳房Ｘ光攝影，可降低約四成一乳癌死亡率；每二年接受糞便潛血檢查，可降低約四成大腸癌死亡率；每三年接受子宮頸抹片檢查，可降低約七成子宮頸癌死亡率；具吸菸或嚼檳榔風險者，定期接受口腔黏膜檢查，可降低約二成六口腔癌死亡風險。

林莉茹強調，預防癌症應從生活做起，包括均衡飲食、少吃紅肉及高油高鹽食物、多攝取蔬菜，遠離菸、酒及檳榔，每周至少運動一五○分鐘。國健署「健康幣」Ａｐｐ也提供生活型態評估，協助民眾檢視飲食、肌力及社交等健康指標，改善生活習慣。

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