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醫界籲提高急診部分負擔 引導輕症分流 衛福部：要再討論

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
每逢春節、連假，大型醫院急診屢傳壅塞。示意圖。聯合報系資料照
每逢春節、連假，大型醫院急診屢傳壅塞。示意圖。聯合報系資料照

每逢春節、連假，大型醫院急診屢傳壅塞，衛福部健保署近年推動「輕急症中心」（ＵＣＣ），試圖分流輕症患者，卻仍難解急診塞車困境。醫界指出，除了護理人力流失導致住院病床不足，民眾「小病跑急診」的習慣未改，部分精神疾病患者也因病情反覆、缺乏適當照護資源而頻繁送醫，急診難以控管就診人數，建議再提高急診部分負擔，引導輕症分流。衛福部表示，涉及整體醫療政策，仍待部內討論。

台灣急診醫學會理事鍾亢表示，大型醫院急診壅塞的最大癥結，在於護理人力流失，導致住院病床無法充分開放，需要住院的患者無床可收，只能長時間滯留急診。加上民眾對大型醫院信任度高，不願轉往區域或地區醫院，使病患難以順利下轉；而部分民眾「小病就跑大醫院」的就醫習慣未改，更使急診壅塞雪上加霜。

醫界指出，另一項容易被忽略的問題，是部分社區內的精神疾病患者因未規律服藥，導致病情反覆、情緒或行為失控而被送往急診。這類患者未必符合強制住院條件，經急診給予藥物、穩定病情後便可返家，卻可能因後續治療未能銜接而再次送醫，反覆占用急診資源。

鍾亢認為，急診不應成為精神疾病患者唯一的緊急照護出口，政府應檢討社區精神醫療及安置資源是否充足，建立急診以外的處置與轉銜機制，避免患者病情反覆，卻只能不斷進出急診。

台灣急診醫學會秘書長李智晃表示，依現行規定，醫療機構不得無故拒絕救治緊急病患，目前也未針對非緊急就醫者採取拒收措施。他建議參考台大醫院分級就醫指引，透過諮詢專線協助民眾判斷是否需要前往急診，或改至基層診所就醫，讓急診資源優先留給真正需要緊急救治的患者。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，減少精神疾病患者反覆送急診，關鍵在於穩定治療，包括規律服藥、適當使用長效針劑等。如果因為治療銜接不足導致病情反覆，應從源頭強化精神病患的治療，降低患者對急診的依賴。

至於是否提高急診部分負擔，減少非緊急就醫。劉玉菁表示，涉及整體醫療政策，仍待部內長官決議。不過，醫療機構不能任意拒收病患，民眾到急診後，仍須先評估病況、提供必要診治，再依病情安排後續處置。

衛福部 部分負擔 急診 患者 醫學會 精神疾病

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