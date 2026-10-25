國人壽命 排除癌症可多活3.7年

惡性腫瘤連續四十四年居國人十大死因之首，也是對國人平均壽命影響最大死因。內政部昨公布「一一四年特定死因除外之簡易生命表」，去年國人一般平均壽命為八十一點二七歲，若排除惡性腫瘤，可增加三點七○歲、提升至八十四點九七歲；不過，兩者壽命差距已由一○四年的四點一○歲縮小至一一四年三點七○歲，顯示惡性腫瘤對國人壽命影響略有減緩。

內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響，運用衛福部一一四年國人前十大死因死亡人數，編算排除特定死因後的平均壽命，再與一般平均壽命比較；兩者壽命差距愈大，代表該死因對國人平均壽命影響愈大。

依統計，一一四年惡性腫瘤死亡人數為五萬四八三八人，占所有死因死亡人數百分之二十七點四八。若排除惡性腫瘤，國人平均壽命可增加三點七○歲，為十大死因中影響最大者；若排除心臟疾病及肺炎，則分別可增加一點五四歲及一點一三歲，其餘死因對平均壽命的影響均在一歲以內。

肺炎已連續十年位居國人十大死因第三位，一一四年死亡人數較一一三年增加二○九人、增幅百分之一點二一。若排除肺炎死因，國人平均壽命可增加一點一三歲。

從性別觀察，十大死因中，除糖尿病、高血壓性疾病，以及腎炎、腎病症候群及腎病變三類死因外，男性減損的平均壽命皆高於女性。其中，男性因事故傷害減損壽命○點七五歲，高於女性○點三六歲。

內政部表示，男、女性主要死因對平均壽命的影響呈現差異，可能與從事職業、生理條件、飲食保健或生活習慣等因素有關。

國健署副署長林莉茹指出，目前成人公費癌篩項目增至六項，呼籲符合資格者應定期接受篩檢，對於尚無篩檢工具的癌症，也須留意身體異常警訊，及早就醫、接受正規治療，勿輕信偏方延誤病情。