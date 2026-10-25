聽新聞
0:00 / 0:00

國人壽命 排除癌症可多活3.7年

聯合報／ 記者張曼蘋林琮恩／台北報導

惡性腫瘤連續四十四年居國人十大死因之首，也是對國人平均壽命影響最大死因。內政部昨公布「一一四年特定死因除外之簡易生命表」，去年國人一般平均壽命為八十一點二七歲，若排除惡性腫瘤，可增加三點七○歲、提升至八十四點九七歲；不過，兩者壽命差距已由一○四年的四點一○歲縮小至一一四年三點七○歲，顯示惡性腫瘤對國人壽命影響略有減緩。

內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響，運用衛福部一一四年國人前十大死因死亡人數，編算排除特定死因後的平均壽命，再與一般平均壽命比較；兩者壽命差距愈大，代表該死因對國人平均壽命影響愈大。

依統計，一一四年惡性腫瘤死亡人數為五萬四八三八人，占所有死因死亡人數百分之二十七點四八。若排除惡性腫瘤，國人平均壽命可增加三點七○歲，為十大死因中影響最大者；若排除心臟疾病及肺炎，則分別可增加一點五四歲及一點一三歲，其餘死因對平均壽命的影響均在一歲以內。

肺炎已連續十年位居國人十大死因第三位，一一四年死亡人數較一一三年增加二○九人、增幅百分之一點二一。若排除肺炎死因，國人平均壽命可增加一點一三歲。

從性別觀察，十大死因中，除糖尿病、高血壓性疾病，以及腎炎、腎病症候群及腎病變三類死因外，男性減損的平均壽命皆高於女性。其中，男性因事故傷害減損壽命○點七五歲，高於女性○點三六歲。

內政部表示，男、女性主要死因對平均壽命的影響呈現差異，可能與從事職業、生理條件、飲食保健或生活習慣等因素有關。

國健署副署長林莉茹指出，目前成人公費癌篩項目增至六項，呼籲符合資格者應定期接受篩檢，對於尚無篩檢工具的癌症，也須留意身體異常警訊，及早就醫、接受正規治療，勿輕信偏方延誤病情。

衛福部 壽命 內政部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

內政部曝癌症害平均餘命少3.7年 衛福部：與高齡化、生活習慣均有關

《「我是有錢人」迷思816》為退休後醫療支出風險而準備的保險，該怎麼買？

韓「投胎遊戲」全球爆紅！172國隨機出生 網嘆：玩到眼眶紅

薪資成長幅度 跑贏通膨

相關新聞

車禍骨折5天才開刀？大醫院留不住人 急診醫執業率剩2成5

醫療量能吃緊，台大醫院急診先前曾發生一名八旬婦人候床達十二天，最終不幸病逝事件；近日又有民眾控訴，母親日前因車禍造成鎖骨骨折，雖順利住院，卻苦等五天才能動刀。據台灣急診醫學會統計，近五年，急診醫師於大醫院流失速度最劇，下降三個百分點，多數轉往基層執業，未來國內急重症資源恐會愈來愈稀缺。

延長癌症餘命…衛福部：及早發現治療 能如慢性病般長期控制

內政部公布「一一四年特定死因除外之簡易生命表」，國人平均壽命為八十一點二七歲，若排除惡性腫瘤，可增加三點七歲至八十四點九七歲。醫界指出，癌症與年齡、基因及生活習慣有關，透過健康飲食、規律運動、疫苗接種及癌症篩檢，有助降低罹癌與死亡風險。

娃娃車車型限制 交通部擬放寬

交通部預告修法，參考日本規定，調整兒童專用車的走道、安全門、車門及椅背等四項限制，力拚年底上路，期盼透過降低其他車型的導入門檻，鼓勵車廠投入生產。對此，靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏表示，舊款車型受限原始車輛配裝，無法進一步提升安全配備，放寬車型限制，讓多元車型可作為娃娃車，安全規範也能升級。

醫界籲提高急診部分負擔 引導輕症分流 衛福部：要再討論

每逢春節、連假，大型醫院急診屢傳壅塞，衛福部健保署近年推動「輕急症中心」（ＵＣＣ），試圖分流輕症患者，卻仍難解急診塞車困境。醫界指出，除了護理人力流失導致住院病床不足，民眾「小病跑急診」的習慣未改，部分精神疾病患者也因病情反覆、缺乏適當照護資源而頻繁送醫，急診難以控管就診人數，建議再提高急診部分負擔，引導輕症分流。衛福部表示，涉及整體醫療政策，仍待部內討論。

國人壽命 排除癌症可多活3.7年

惡性腫瘤連續四十四年居國人十大死因之首，也是對國人平均壽命影響最大死因。內政部昨公布「一一四年特定死因除外之簡易生命表」，去年國人一般平均壽命為八十一點二七歲，若排除惡性腫瘤，可增加三點七○歲、提升至八十四點九七歲；不過，兩者壽命差距已由一○四年的四點一○歲縮小至一一四年三點七○歲，顯示惡性腫瘤對國人壽命影響略有減緩。

娃娃車車型擬放寬 民團：救援、疏散應一併思考

交通部擬放寬娃娃車的車型限制，幼教、家長團體認為，交通部放寬車型規格，但孩童安全不能被忽略，建議新車也應該增設全車雷達等智慧設備，並質疑安全門、車門高度門檻調降，一旦碰上緊急狀況，教師可能得彎腰、低頭，還得思考到能否順利疏散。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。