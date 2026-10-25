娃娃車車型擬放寬 民團：救援、疏散應一併思考

交通部擬放寬娃娃車的車型限制，幼教、家長團體認為，交通部放寬車型規格，但孩童安全不能被忽略，建議新車也應該增設全車雷達等智慧設備，並質疑安全門、車門高度門檻調降，一旦碰上緊急狀況，教師可能得彎腰、低頭，還得思考到能否順利疏散。

全國幼教產業工會理事長許文菁表示，安全門、車門高度，從現行的一二○公分，降至一百公分，「其實滿矮的。」現在教師身高平均多有一六○公分，換句話說，老師在車內可能要彎腰或低頭，一來不方便照顧，若碰上緊急疏散的狀況，需要彎腰、低頭也可能影響疏散速度。

椅背高度提高一項，許文菁也說，孩童的頭部不耐瞬間搖晃、衝擊，椅背高度調整，應也要思考給予頸部保護。

國教行動聯盟理事長王瀚陽也指出，安全門、車門高度降低，要考慮到事故發生時老師帶學生逃生是否可能遇到狀況。台灣歷來修法多會參考日本的規格，但日本對安全的要求、救援機制等軟性配套有無一併「學起來」？以及規格是否符合台灣的現況？應該一併釐清，否則出事情能否即刻救援還是問號。

王瀚陽談到，政府除了放寬硬性的數字規定，車內如安全帶等保護機制應也能連帶思考，不要變成增加車款多元選擇、放寬規格，安全卻比較少被顧及。畢竟家長還是以安全為首要考量，車款是否多元、豪華倒是其次。

全國家長團體聯盟理事長梁子緒也認為，交通部放寬規格，但孩童安全不能被忽略，椅背調升雖有較強的防護，但也可能遮擋教師的視線，甚至讓體型較小的孩童被遺漏。近年有學童遺留在車上最後因熱傷害致死的案例，建議新車也應該增設全車雷達等智慧設備，以彌補教師的視線死角。