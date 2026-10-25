娃娃車車型限制 交通部擬放寬

交通部預告修法，參考日本規定，調整兒童專用車的走道、安全門、車門及椅背等四項限制，力拚年底上路，期盼透過降低其他車型的導入門檻，鼓勵車廠投入生產。對此，靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏表示，舊款車型受限原始車輛配裝，無法進一步提升安全配備，放寬車型限制，讓多元車型可作為娃娃車，安全規範也能升級。

現行法令對俗稱「娃娃車」的兒童專用車內裝樣式都有嚴格規範。相關規定為二○○一年交通部邀集幼教、兒少保護團體討論訂定，但廿五年過去，原本國內共有兩、三間車廠生產，自二○一四年起，僅剩中華汽車利得卡仍在生產。

交通部統計，全台娃娃車約有三千五百輛，依規定在車輛出場十年後必須汰換。每年汰換需求約三、四百輛，單輛車價格約八十萬元。

受到少子化影響，每輛娃娃車內部配置的座位數需求數降低，再加上現行車輛內裝安全性雖然不斷在升級，但車型受限法規選擇有限，不少車廠都希望政府能放寬規定，讓他們得以投入生產。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯指出，由於限制其他車型導入，使得部分非專為幼兒專用車設計的大台車輛，即便車內空間足夠，且經適當調整、設計，有機會符合載運幼童需求，也難以作為娃娃車使用。在參考日本標準，並與相關單位討論後，預告修正「車輛型式全審驗管理辦法」。

趙晉緯表示，修正草案主要針對四項規則做出調整。包含娃娃車走道高度從一三○公分，調降為一二○公分；安全門高度由一二○公分以上，調降為一百公分以上；車門高度由一二○公分調降為一百公分；椅背高度從四十到四十五公分，提高為四十七至四十九公分，降低幼童專用車導入門檻。