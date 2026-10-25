油品供應吃緊 經濟部：第四季可擴大進口5千噸沙拉油

市占逾三成的中聯油脂繼續停工，國內沙拉油供應吃緊，經濟部表示，沙拉油百分之五進口關稅自十月起已減免，並鼓勵油品進口商擴大進口量，第四季可擴大進口五千噸沙拉油，以緩解國內沙拉油供應壓力；同時，責成台糖評估各種增加沙拉油供應量的可能方案。

中聯油脂七月爆發苯駢芘超標的嚴重食安事件，復工申請多次遭主管機關駁回，導致國內沙拉油供應出現大缺口。

經濟部表示，中聯油脂七月初停工後，立即協調大統益、長輝、台糖等三家公司每月共增產四千四百噸油品，但中聯油脂在國內沙拉油市占率高達百分之卅三，雖協調其他業者全力增產，但仍未能完全補足缺口，食品業者既有庫存目前逐漸用盡，又因考量成本、時間（包裝改標）及風味（油脂特性）等因素，難以轉用其他油品。

中聯油脂食安事件發生後，經濟部成立媒合平台「馬上辦服務中心」，提供缺油業者專責媒合服務，截至目前累計共協助校園團膳、餐飲、罐頭、糕餅餡料等七十五家業者，取得五一一噸沙拉油，較九月十五日統計資料增加廿五家業者、一百噸沙拉油。

經濟部承諾，將持續掌握市場供需及價格變化，如發現有囤貨、哄抬價格或聯合漲價行為，將移請公平會及法務部調查局依法查處。