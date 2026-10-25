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2度被駁回 中聯油脂未再提復工申請

聯合報／ 記者趙容萱游振昇曾健祐／台中報導
中聯油脂生產的大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘超標，遭重罰並勒令停工。中聯是油品大廠，停產衝擊國內油品供應。聯合報系資料照
中聯油脂生產的大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘超標，遭重罰並勒令停工。中聯是油品大廠，停產衝擊國內油品供應。聯合報系資料照

中聯油脂生產的大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘超標，遭中市府重罰並勒令停工，並遭司法偵辦。中聯是油品大廠，停產衝擊國內油品供應。台中市衛生局表示，中聯七月底、八月中旬曾二度申請復工，但未釐清內部管理與系統性防線失靈問題，駁回復工申請，迄今未再提出。

中聯油脂蔣姓襄理表示，目前產線停工中，廠區一三○名員工照常上班，但僅能從事設備保養，無法實際產油，停工期不斷延長，希望能早日復工，擔心生計受影響。

食用油品問題七月一日爆發，中聯涉嫌隱匿未通報，遭衛福部重罰一億六五二○萬元，創下台灣食安史上最高罰鍰紀錄。台中市政府也針對中聯開罰累計六百萬元，並勒令停工中。中檢調查後依違反食安法、詐欺與偽造文書等罪，起訴中聯、福壽、福懋油、泰山等四家公司與高層主管十五人。

中聯七月卅一日向台中市衛生局提交復工計畫，經審查，中聯所提內容仍歸因於黃豆原料，未完整釐清內部管理及系統性防線失靈原因，欠缺具體成效驗證，無法確保復工後，能有效阻絕人為與系統疏漏，八月五日駁回復工申請。

中聯在八月十八日再度提交復工計畫，台中市衛生局表示，業者仍未提出製程異常的矯正處理措施、未載明重要管制點的管制界限，也未全面導入自動監測紀錄，欠缺具體成效驗證，八月卅一日函請補正，仍不得復工。

台中市衛生局表示，業者尚未再度提出新的復工計畫，目前中聯食用油生產線仍未准予復工，將嚴格把關食安，確保改善到位前絕不放行。

中聯 中聯油脂 沙拉油 苯駢芘 食用油

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