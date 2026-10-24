薔琵遠離仍影響船班 25日7航線18航次停航

高醫心臟科醫師朱志生本月15日趕回醫院救人途中，不幸車禍身亡，今天舉行告別式，高醫大校長余明隆、高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育發文悼念，除了懷念他救人無數的身影，生前有「大歌王」、「被醫師耽誤的歌手」美譽，難忘他的好歌喉，如今人已遠去，昔日熟悉歌聲再也聽不到了。

2026-10-24 15:20