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薔琵遠離仍影響船班 25日7航線18航次停航

中央社／ 台北24日電

儘管颱風薔琵陸警、海警將陸續解除，航港局預估，明天仍有基隆-馬祖等7航線受影響，共計18航次全部或部分停航，籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留。

中央氣象署今天下午解除薔琵陸上颱風警報，海警預計晚間解除。交通部航港局傍晚新聞稿指出，今天共有6航線、計84航次停航。

明天則有7航線、18航次停航。航港局指出，部分停航的航線，包括基隆-馬祖（1航次）、南竿福澳-福州琅岐（2航次）、北竿白沙-福州黃岐（2航次）、東港-小琉球（8航次）、成功-綠島（原富岡-綠島）（2航次）。

全部停航的航線為台南將軍漁港-澎湖東吉漁港（1航次）、富岡-蘭嶼（2航次）。

航港局提醒，馬祖往基隆停航1航次，基隆往馬祖原訂1航次及擬加開1航次，將於明天上午11時公告。

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