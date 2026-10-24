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連假首日國道行車大致正常 25日估雪隧等路段易塞
今天是光復節連續假期第一天，受到颱風薔琵影響，國道交通需求下降，行車狀況大致正常。高公局預估明天（25日）國5雪山隧道等路段易壅塞，用路人要留意疏導措施。
交通部高速公路局今天傍晚發布新聞稿指出，今天北、中部多數縣市停班停課，國道交通需求下降，截至傍晚5時，國道全線交通量為48百萬車公里，行車狀況大致正常。
明天（25日）是連續假期第2天，預估國道交通量為106百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量會更多，約為平日的1.2倍。
高公局預估明天重點壅塞路段，南向、東向包括國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。
北向、西向易壅塞路段包括國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。
高公局建議用路人如果要走南向西部國道，儘量上午6時前出發，或是中午12時後再動身；國5南向用路人建議上午5時前，或是傍晚5時後出發。
西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。
明天國道有多項疏導措施，例如下午1時到6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口實施高乘載管制。建議民眾出發前先查好資訊，或改搭公共運輸節省寶貴時間。
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