國內油價連6凍！下周汽、柴油價格不調整 中油吸收突破300億元

沙烏地阿拉伯能源設施再度遭受攻擊，美國商用原油庫存連續3周下降，國際油價上漲。中油24日宣布，下周（10月26日～11月1日）國內汽、柴油價格不調整，累計連續凍漲周數推進6周；統計美伊開戰8個月中油實施凍漲油價，已吸收303億元。

92無鉛汽油維持每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

根據中油國內油價公式，7D3B指標油價前周每桶113.77美元，本周114.83美元，新台幣匯率32.131兌一美元貶值至32.515兌一美元，考量匯率後指標油80％變動幅度為上漲1.71％。

雖依公式計算油價應調漲，但國內油價繼續凍漲，包括政府減徵貨物稅汽柴油各吸收3.7元及2.1元，中油維持亞鄰最低價及執行美伊戰爭專案平穩機制，汽、柴油各吸收7.5元及9.3元，合計政府對汽、柴油共各吸收11.2元及11.4元。

中油統計，自2月28日至10月25日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約303.7億元。