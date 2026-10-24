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台灣科技藝術走進法國古堡　「觀月計畫」凡仙市展出

中央社／ 巴黎24日專電

法國凡仙堡舉辦「光之夜」活動，邀請國際藝術家以聲光裝置點亮古堡，台灣團隊「何理互動」也帶來「觀月計畫」，透過月圓月缺的光影串連台北與巴黎，呈現科技藝術的魅力。

巴黎東郊凡仙市（Vincennes）的「光之夜」（Nuitsde Lumière）自本月15日到11月8日在凡仙堡（Châteaude Vincennes）舉行，邀請來自台灣、法國、義大利、德國、荷蘭等地的十餘組藝術家或團隊，布置14套燈光裝置，將夜色籠罩的城堡、塔樓、庭院和教堂，化為探索聲光的遊樂園。

台灣科技藝術團隊「何理互動」展示「觀月計畫」，布置9個發光裝置，啟動旋轉時，呈現出月亮圓缺的變化，能依據所在地的即時天氣和溫度數據變換燈光顏色，每小時還有5分鐘與台北資訊同步，反映台北當下的天氣狀況，在兩地之間建立連結，就像不同地點的人們共賞一輪明月。

何理互動共同創辦人莊杰霖接受中央社記者訪問時說，人類一直對月球有很多想像，例如法國電影製片人梅里葉斯（Georges Méliès）曾於1902年推出影片「月球之旅」（Le Voyage dans la Lune），到後來人類真正登上月球，「觀月計畫」概念就源自「人對於月亮的想像和好奇心」，技術上利用光的視覺暫留原理，讓觀眾從不同角度觀看不同月相。

何理互動成立15年，首次來到法國參展，契機是社群媒體平台Instagram上的一則留言，主動表明想邀請這支團隊到凡仙堡展示作品。

中世紀風格的凡仙堡從14世紀興建到17世紀，已被列為法國歷史遺跡。莊杰霖說，正因如此，在這裡布展會有一些限制，例如不能打釘子；另外因為場地寬闊，團隊把裝置高度調得更高，在結構安全上也要重新計算。

何理互動共同創辦人莊杰霖、葉彥伯、魏子菁是國立台北藝術大學研究所同學，因為都喜歡科技藝術創作，於是一起成立公司。團隊從一開始寥寥數人與一隻以電阻值「歐姆」為名的貓，發展到現在十餘人，成員來自建築、資訊、電子等不同領域，常用相關媒材來創作。

凡仙市長利貝爾（Charlotte Libert）、駐法代表郝培芝與駐法國台灣文化中心（巴文中心）主任陳宏星出席本月14日開幕式。利貝爾致詞時，特別向台灣文化部、郝培芝與巴文中心的支持致謝。

利貝爾說，凡仙堡不是第一次改變面貌，變化是這座古堡的常態，數世紀以來，哲學家、作家、貴族、將軍、國王和平民在此留下痕跡，每個時代都給了它一個新焦點，無論是輝煌時期或啟蒙時代，凡仙堡都見證了一段法國歷史。

她表示，凡仙堡在啟發諸多畫家後，如今要為更符合當今時代的數位藝術、光影藝術和當代創作而開放，城牆過去被畫筆描摹，如今成為光影的畫布，「光之夜，我相信就是歷史與現代的結合」。

展出作品包括法國HAASKR工作室以國防部歷史檔案館（SHD）收藏的檔案為材料進行視覺和聲音創作，在城堡牆面打上巨幅投影，搭配法國女星艾曼紐戴弗斯（Emmanuelle Devos）的旁白，講述凡仙堡歷史。

艾曼紐戴弗斯在開幕式上特地向郝培芝致意，並提到她2002年應邀出席台灣金馬獎活動，對台灣留下極佳印象。

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