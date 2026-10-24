美敦力31起心臟支架展開不全…恐釀血栓、二次手術 食藥署曝67醫院使用

心血管支架醫材美敦力「艾博靜自脈膨式支架系統」在心導管手術放置過程中，僅「部分展開」，導致病人需進行第二次血管內手術，或採外科手術等，原廠共收到31起類似事件通報。衛福部食藥署指出，全台共67家醫院使用這項心臟支架，據美敦力公司指出，相關案件與操作方式有關，將陸續通知各家醫院在支架無法完全展開時，採手動方式展開，在明年1月29日將全數完整矯正措施。

食藥署醫妝組簡任技正謝綺雯指出，截至9月14日止，醫材業者共收到31起部分支架展開事件通報，也就是該產品在使用過程中，發生支架未完全展開情形，其發生率約萬分之1.5，與過去相比略有上升，恐導致病人血管栓塞、血管損傷等風險，截至目前全球並無導致病人傷害的通報案例，原廠已針對相關情形研擬因應措施，降低使用風險。

前述31案件為國際案件，27件未造成患者傷害，1件導致患者需進行第二次心導管手術，2件患者須改用外科手術治療，1件造成患者慢性疼痛，且需延長藥物治療。謝綺雯表示，目前國內尚無此醫材相關不良事件通報，國內共67家醫療院所持有受影響產品，已要求業者盡速通知這些醫療機構，提醒醫療人員留意產品使用風險及因應措施，將持續追蹤業者矯正措施執行情況，維護病人安全。

謝綺雯指出，此醫材是由醫療專業人員，在受監控環境下操作使用，原廠已在使用說明書中，增列支架無法順利展開時的處置作法，也就是從自膨式裝置，改以手動方式展開，且原廠表示這項因應方式已通過驗證，可降低使用風險，食藥署評估目前不需停止使用或進行產品回收，已植入支架患者，也無須採取額外措施。