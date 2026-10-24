內政部曝癌症害平均餘命少3.7年 衛福部：與高齡化、生活習慣均有關

內政部今天公布「114年特定死因除外之簡易生命表」，114年民眾平均壽命為81.27歲，若排除惡性腫瘤可增加3.7歲至84.97歲。對此，衛福部國健署分析，癌症發生與高齡化、民眾生活型態均有關聯，政府提供具科學實證的6大癌症篩檢項目，包括乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌，搭配近期上路的健康幣，鼓勵民眾多加接受篩檢，幫助早期預防癌症。

國健署副署長林莉茹指出，癌症發生與年齡增長及個人生活型態均有關聯，其死亡率則與治療時機有關，若能及早治療，有助降低癌症死亡率，針對有篩檢項目的癌症類型，民眾應盡量接受篩檢，無篩檢工具的癌症，也要透過留意身體各項警訊，設法提早發現、及早治療，並在醫療院所按正規方式治療，切勿誤信偏方，反讓病情加劇。

台灣免疫暨腫瘤醫學會理事長吳教恩分析，癌症若早期發現、及早處理，對病人存活時間並無太大影響，若直至晚期才發現癌症，則視腫瘤轉移等情況，可能減少數年生命，不分期別平均減少3至4年為合理範圍，而癌症發生與年齡增長、基因變異有關，這2項因素民眾無法靠一己之力改變，但也有許多風險因子可在生活中預防，包括多運動、健康飲食、多吃原型食物等。

吳教恩指出，許多癌症與病毒感染有關，可藉接種疫苗落實，如人類乳突病毒（HPV）疫苗可預防子宮頸癌等多種癌症，B型肝炎病毒可減少肝癌發生，而C型肝炎雖無疫苗，但感染後藉口服藥物治療，可將癌症發生機率降至最低，「約有一半的癌症發生，可透過健康生活習慣避免」，政府提供癌症篩檢資源，早期發現癌症，若不幸罹患晚期癌症，則有健保給付的晚期癌症新藥可用。

林莉茹說，政府提供的公費癌症篩檢項目均有實證依據，可減少各癌症類別死亡率，符合資格民眾應定期接受篩檢，如為陽性應按醫囑追蹤。每2年1次乳房X光攝影檢查，降低41%乳癌死亡率；每2年1次糞便潛血檢查，降低40%大腸癌死亡率；每3年1次子宮頸抹片檢查，降低約70%子宮頸癌死亡率；有嚼檳榔或吸菸習慣者，每2年1次接受口腔黏膜檢查，降低26%口腔癌死亡風險。

「世界衛生組織提到，3分之1癌症發生，與民眾生活習慣有關。」林莉茹指出，癌症預防要從生活型態做起，包括均衡飲食，少紅肉、少油、少鹽、多蔬菜，遠離菸、酒、檳榔，每周至少規律運動150分鐘等，衛福部在健康幣APP中，提供生活型態評估量表，民眾完成自評可獲健康幣，透過其中肌力、飲食習慣、社交狀態等項目，有助了解生活型態是否足夠健康，並據以調整。