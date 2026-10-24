快訊

台股真的不會跌回3萬點？AI行情太狂引擔憂 0050也被點名

嗆川普「帶著夢想進入墳墓」 伊朗：美軍任何情況下都禁入波斯灣

比小說還狗血⋯假伯爵千金被騙46年 父臨終留神秘叮囑揭身世

聽新聞
0:00 / 0:00

內政部曝癌症害平均餘命少3.7年 衛福部：與高齡化、生活習慣均有關

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
內政部今天公布「114年特定死因除外之簡易生命表」，114年民眾平均壽命為81.27歲，若排除惡性腫瘤可增加3.7歲至84.97歲。癌症篩檢示意圖。聯合報系資料照
內政部今天公布「114年特定死因除外之簡易生命表」，114年民眾平均壽命為81.27歲，若排除惡性腫瘤可增加3.7歲至84.97歲。癌症篩檢示意圖。聯合報系資料照

內政部今天公布「114年特定死因除外之簡易生命表」，114年民眾平均壽命為81.27歲，若排除惡性腫瘤可增加3.7歲至84.97歲。對此，衛福部國健署分析，癌症發生與高齡化、民眾生活型態均有關聯，政府提供具科學實證的6大癌症篩檢項目，包括乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌，搭配近期上路的健康幣，鼓勵民眾多加接受篩檢，幫助早期預防癌症。

國健署副署長林莉茹指出，癌症發生與年齡增長及個人生活型態均有關聯，其死亡率則與治療時機有關，若能及早治療，有助降低癌症死亡率，針對有篩檢項目的癌症類型，民眾應盡量接受篩檢，無篩檢工具的癌症，也要透過留意身體各項警訊，設法提早發現、及早治療，並在醫療院所按正規方式治療，切勿誤信偏方，反讓病情加劇。

台灣免疫暨腫瘤醫學會理事長吳教恩分析，癌症若早期發現、及早處理，對病人存活時間並無太大影響，若直至晚期才發現癌症，則視腫瘤轉移等情況，可能減少數年生命，不分期別平均減少3至4年為合理範圍，而癌症發生與年齡增長、基因變異有關，這2項因素民眾無法靠一己之力改變，但也有許多風險因子可在生活中預防，包括多運動、健康飲食、多吃原型食物等。

吳教恩指出，許多癌症與病毒感染有關，可藉接種疫苗落實，如人類乳突病毒（HPV）疫苗可預防子宮頸癌等多種癌症，B型肝炎病毒可減少肝癌發生，而C型肝炎雖無疫苗，但感染後藉口服藥物治療，可將癌症發生機率降至最低，「約有一半的癌症發生，可透過健康生活習慣避免」，政府提供癌症篩檢資源，早期發現癌症，若不幸罹患晚期癌症，則有健保給付的晚期癌症新藥可用。

林莉茹說，政府提供的公費癌症篩檢項目均有實證依據，可減少各癌症類別死亡率，符合資格民眾應定期接受篩檢，如為陽性應按醫囑追蹤。每2年1次乳房X光攝影檢查，降低41%乳癌死亡率；每2年1次糞便潛血檢查，降低40%大腸癌死亡率；每3年1次子宮頸抹片檢查，降低約70%子宮頸癌死亡率；有嚼檳榔或吸菸習慣者，每2年1次接受口腔黏膜檢查，降低26%口腔癌死亡風險。

「世界衛生組織提到，3分之1癌症發生，與民眾生活習慣有關。」林莉茹指出，癌症預防要從生活型態做起，包括均衡飲食，少紅肉、少油、少鹽、多蔬菜，遠離菸、酒、檳榔，每周至少規律運動150分鐘等，衛福部在健康幣APP中，提供生活型態評估量表，民眾完成自評可獲健康幣，透過其中肌力、飲食習慣、社交狀態等項目，有助了解生活型態是否足夠健康，並據以調整。

衛福部 內政部 癌症

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

疫苗問世 致命黑色素瘤死亡風險降4成

《「我是有錢人」迷思816》為退休後醫療支出風險而準備的保險，該怎麼買？

教宗良十四世肺癌術後休養 遵醫囑缺席阿西西和平集會

抗老甭砸大錢醫美！專家揭4大日常習慣 運動、睡眠都能幫上忙

相關新聞

中油宣布下周油價不調整 92無鉛31.2元、95無鉛32.7元

國際油價走高，台灣中油24日宣布，26日凌晨零時起至11月1日晚上12時止，汽、柴油價格維持不變。92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油32.7元、98無鉛汽油34.7元，超級柴油29.9元。

「被醫師耽誤的歌手」成絕響…朱志生今告別式 心導管室「初衷」藏10年

高醫心臟科醫師朱志生本月15日趕回醫院救人途中，不幸車禍身亡，今天舉行告別式，高醫大校長余明隆、高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育發文悼念，除了懷念他救人無數的身影，生前有「大歌王」、「被醫師耽誤的歌手」美譽，難忘他的好歌喉，如今人已遠去，昔日熟悉歌聲再也聽不到了。

颱風停電 ！豬舍疑遭光電板電流竄入 彰化芳苑豬隻被電死損失慘重

彰化縣芳苑鄉一處畜牧場疑因颱風期間停電，隨後發生線路異常、電線走火，強大電流疑似竄入豬舍，造成豬隻大量傷亡。業者初步清點，已有13頭豬死亡，另有53頭母豬癱瘓、跛腳，今天上午獸醫師到場處理時，仍發現受傷豬隻，死亡數恐再增加，初估損失超過數百萬元。

國內線航班停飛至少一天半 民航局：協調放大機型、請求軍機支援

薔琵颱風逐漸遠離，國內線至少停飛一天半後，今天下午陸續恢復營運，為加速疏運旅客，民航局協調航空公司加開或放大機型25架次，並視狀況啟動軍機疏運。但由於滯留旅客過多，目前金門與澎湖尚有部分旅客仍無法補上機位。

國內線明午後陸續復飛 民航局協調加班及放大機型25架次

受薔琵颱風影響，國內線航班連續兩天停飛，24日午後陸續恢復營運。民航局表示，為加速疏運滯留旅客，已協調航空公司加開班機或放大機型，共計25架次，提供2,251個座位，其中澎湖航線17架次、金門航線8架次。不過，金門、澎湖仍有旅客尚未取得機位，民航局將持續協調航空公司增加明、後日運能，並已向軍方請求支援，希望在天候允許且不影響戰備勤務的情況下，協助疏運旅客。

國內油價連6凍！下周汽、柴油價格不調整 中油吸收突破300億元

沙烏地阿拉伯能源設施再度遭受攻擊，美國商用原油庫存連續3周下降，國際油價上漲。中油24日宣布，下周（10月26日～11月1日）國內汽、柴油價格不調整，累計連續凍漲周數推進6周；統計美伊開戰8個月中油實施凍漲油價，已吸收303億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。