排灣工藝師蔣梅貞追尋祖傳織紋 織補部落技藝斷層

屏東縣來義鄉工藝師蔣梅貞，為重現祖傳織物傳統織紋，踏上技藝追尋之路；雖已摸索出失傳的斜紋夾織技法，仍盼重現古老織物的精緻，並將手藝傳下去，織補部落技藝斷層。

走進蔣梅貞（Lavulavu•Tjapaljay）的「古之塵」工作室，牆面上綴有排灣族紋飾貼布繡、珠繡的背心與獸皮衣一字排開；展示櫃上陳列融入排灣織藝的手提包等藝品；一張被針扎得千瘡百孔的打版桌，訴說她深厚的裁縫經驗。但她更引以為傲的是摸索出失傳的斜紋夾織技法。

蔣梅貞接受中央社記者專訪表示，成為「織女」起心動念，來自於對家中祖傳織品的好奇。今年69歲的她來自來義鄉古樓部落，成長過程中面臨部落經濟模式改變，長輩忙於生計，少見部落婦女織布。這些美麗的傳統織紋如何製成，疑問始終留在心中，並埋下日後復振文化的使命感。

面臨部落技藝斷層，摸索傳統織藝過程如同整經織布，一經一緯的梳理都不容易。蔣梅貞26歲時迎來第一個契機，參加部落傳統織布工作坊，向部落耆老范陳珠蘭學習平織、奠下基礎。

不過織藝的下一個里程碑卻是20年後，才在台中原住民技藝研習中心課程，進一步向2名漢人老師習藝，不但嘗試不同織布機具，學會畫組織圖，也與卑南、泰雅等各族群交流技藝，逐步摸索出斜紋夾織技法，也在2019年獲屏東縣政府認定為排灣族傳統斜紋夾織保存者。

讓她始終掛念的祖傳織品中，有一塊排灣族女性在喪禮中佩戴的喪巾。她說，斜紋夾織技法複雜，織布時多挑一根線，紋樣就會變形，得格外專注細心。過去老人家要織出這樣一塊布，得請師傅到家裡包吃包住，1個月都不一定能完成。

即便已鑽研出技法，因過去與現代線材差異，成品也不盡相同，她認為，這塊祖傳喪巾更為細緻，因此仍這是她心中未解的課題，「以前為什麼可以，我現在為什麼不可以？」抱著追尋答案的意念，她的下一個目標是放下庶務，回「工寮」專心閉關，直到織出理想複製品，並將技藝傳下去。