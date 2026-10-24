中油：下周汽、柴油價格不調整 合計擴大吸收共303.7億元

中油公司24日宣布，自26日凌晨零時起，至11月1日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

中油指出，沙烏地阿拉伯能源設施再度遭受攻擊，美國商用原油庫存連續三周下降，國際油價上漲。中油為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，10月26日至11月1日台灣中油公司各再加碼吸收7.5元及9.3元，合計汽、柴油各共吸收11.2元及11.4元，國內汽、柴油價格維持不調整。

中油表示，自2月28日起，至10月25日為止，執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約303.7億元。