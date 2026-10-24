交通部擬鬆綁娃娃車車型 幼教、家長團體籲安全性優先

我國針對娃娃車車型有嚴格規定，為讓車種選擇更多元，交通部參考日本規定，研議修法調整走道、安全門、車門及椅背四項規則，拚年底上路。但幼教與家長團體多指出，安全門、車門高度均從120公分以上調整為100公分以上即可，若萬一碰上緊急狀況，教師可能得彎腰、低頭，還得思考到能否順利疏散。

幼童專用車國內僅剩中華汽車得利卡生產，車型選擇有限。交通部預告修正「車輛型式全審驗管理辦法」，主要針對四項規則，包含幼童專用車走道高度由130公分調降為120公分；安全門高度由120公分以上調整為100公分以上；車門高度由120公分調降為100公分；椅背高度則由現行40至45公分，調整為47至49公分。

全國幼教產業工會理事長許文菁表示，增加車型、放寬現有門檻，也要兼顧教保人員與幼兒使用安全。

她指出，安全門、車門高度可降至100公分，「其實蠻矮的。」現在教師身高平均多有160公分，老師要彎腰或低頭，第一是不方便照顧；再者，萬一碰上緊急疏散的狀況，需要彎腰、低頭也可能影響疏散速度；加上車上可能有特殊生，需要老師牽手、抱著，如此一來是否方便，都必須一併考慮上述狀況。

椅背高度提高一項，許文菁也說，成人椅背有頭頸部支撐，更改後是否考量到幼兒頭頸部支撐，尤其孩童的頭部更不耐瞬間搖晃、衝擊，椅背高度調整，應也要思考給予頸部保護。

國教行動聯盟理事長王瀚陽也指出，安全門、車門高度降低，要考慮到事故發生時老師帶學生逃生是否可能遇到狀況。台灣歷來修法多會參考日本的規格，但日本對安全的要求、救援機制等軟性配套有無一併「學起來」？以及規格是否符合台灣的現況？應該一併釐清，否則出事情能否即刻救援還是問號。

王瀚陽談到，政府除了放寬硬性的數字規定，車內如安全帶等保護機制應也能連帶思考，不要變成增加車款多元選擇、放寬規格，安全卻比較少被顧及。畢竟家長還是以安全為首要考量，車款是否多元、是否豪華倒是其次。