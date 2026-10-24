中油宣布下周油價不調整 92無鉛31.2元、95無鉛32.7元

國際油價走高，台灣中油24日宣布，26日凌晨零時起至11月1日晚上12時止，汽、柴油價格維持不變。92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油32.7元、98無鉛汽油34.7元，超級柴油29.9元。

中油表示，受到沙烏地阿拉伯能源設施再度遭受攻擊，以及美國商用原油庫存連續三周下降等因素影響，國際油價上漲。為照顧國內民生、穩定物價，政府擴大貨物稅減徵，中油也持續配合亞鄰最低價政策及美伊戰爭專案平穩機制，透過加大吸收幅度，維持國內油價不變。

中油指出，10月26日至11月1日，政府擴大貨物稅減徵及中油加碼吸收後，汽油每公升合計吸收11.2元、柴油11.4元。其中，政府擴大貨物稅減徵，汽油每公升吸收3.7元、柴油2.1元；中油則分別加碼吸收7.5元及9.3元，以減輕國際油價波動對國內民生的影響。

中油表示，2月28日至10月25日執行各項專案平穩措施，汽、柴油合計已擴大吸收約303.7億元。後續將持續關注國際政經情勢及油品市場供需變化，配合政府穩定物價政策滾動檢討。

中油並指出，10月26日至11月1日國內汽、柴油零售價格仍為亞鄰國家最低價，實際零售價格以各營業點公告為準。