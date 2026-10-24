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光復節連假留意省道管制措施 公路局：搭大眾運輸享優惠

中央社／ 台北24日電

明天是光復節連假第2天，公路局提醒，留意省道管制措施，鼓勵搭乘大眾運輸，此次連假推出國道客運85折優惠，登錄TPASS 2.0會員，與註冊綠色運輸服務平台，最高享57折。

光復節連假今天起至26日，光復節為連假第2日。

交通部公路局發布新聞稿表示，光復節連假期間受颱風薔琵影響，截至下午4時止，省道雖無壅塞路段，但仍有部分路段因安全考量實施交通管制。

公路局指出，台9線北上401K+000至405K+000多良路段，因402.6K道路受損進行搶修作業，管制北上車道調撥通行，其餘路段管制北上外側車道，僅開放內側車道行駛。

其他還有台9線北上422K+500至424K+600南興路段，管制北上外側車道，僅開放內側車道行駛；台9線北上449K+100到450K+200新路路段二車道提前漸變縮成一車道的短距離引導措施。

公路局提醒，若用路人行經上述路段，應多加留意，明天是光復節連假第2天，建議出門前先行查詢省道道路通阻及即時路況資訊。

為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業，經統計，今天截至中午12時，西部國道客運共行駛629班次，疏運8409人，東部國道客運路線共行駛12班次，疏運120人。

公路局指出，這次連假也推出國道客運85折優惠措施，另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次享15%回饋金，4次以上享30%回饋金，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋，兩者疊加後，最高可享57折優惠。

公路局統計，依據目前預售情形，明天西部國道客運尚有62.87%空位，東部國道客運尚有78.49%空位。

光復節 大眾運輸 省道

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