投保前發現乳房腫塊、罹癌保險公司拒賠敗訴 醫曝罹癌機率

新竹洪女投保重大疾病險前16天查出乳房腫塊，影像檢查BI-RADS 3，7個月後確診乳癌二期，南山人壽以「保前疾病」拒賠50萬，二審仍敗訴。乳房腫塊是否等於已罹癌？醫師指出，BI-RADS 3為可能良性，罹癌機率小於等於2%，建議每6個月追蹤。

判決書指出，洪女2021年9月向南山人壽投保重大疾病終身保險，保額50萬元，投保前16天曾做乳房超音波，發現右乳約2公分不規則腫塊，BI-RADS分級為3。洪女稱，醫師當時僅告知可能是良性腫瘤，建議每月自我檢查、6個月後追蹤。

洪女數月後依醫囑到新竹台大醫院檢查，2022年4月確診右側乳癌二期，南山人壽認為，洪女投保前已知道右乳有不規則腫塊，且後來確診的乳癌與原先腫塊為同一腫瘤，主張她帶病投保，因此拒絕理賠。

法官調查，洪女2021年接受檢查時，實際獲得的處置建議應是定期追蹤，而非立即接受粗針切片。乳房腫塊又有良、惡性之分，不能僅因投保前發現腫塊，就事後反推洪女當時已知道罹患乳癌，甚至認定她惡意帶病投保，最終判南山人壽敗訴。

中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科主任古君平表示，乳房影像檢查中的BI-RADS 3代表「可能為良性」，罹患乳癌機率小於或等於2%，整體風險不高，臨床上通常建議每6個月定期追蹤觀察。

古君平指出，若檢查結果達BI-RADS 4或5，惡性風險則明顯提高，罹癌機率約介於2%至95%，臨床上會進一步建議接受粗針切片，以確認腫塊性質。因此，發現乳房腫塊並不等同罹患乳癌，仍須依影像分級及後續檢查判斷。