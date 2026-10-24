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森林遊樂區明早解封！奧萬大、合歡山迎客 天池山莊仍因落石封鎖

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山森林遊樂區25日上午重新開園，遊客也可體驗滑雪山莊新的太空艙住宿。圖／林保署南投分署提供
合歡山森林遊樂區25日上午重新開園，遊客也可體驗滑雪山莊新的太空艙住宿。圖／林保署南投分署提供

薔琵颱風影響，奧萬大合歡山國家森林遊樂區10月23日預警性休園，隨著陸上颱風警報解除，經環境清理及設施整備後，預計125日上午8時恢復開園。不過，能高越嶺國家步道沿線仍有多處落石，天池山莊持續封閉，登山民眾仍須留意安全。

林業保育署南投分署表示，颱風過後已立即進行環境清理及設施整備，奧萬大、合歡山國家森林遊樂區預計125日上午8時起恢復開放，提醒民眾出發前先確認最新開園資訊。

至於天池山莊，因能高越嶺國家步道沿線仍有多處落石，基於登山安全考量，目前持續封閉，後續將視天候及步道狀況，適時公告開放時間。

南投分署提醒，雖然颱風警報已解除，但豪雨過後山區土石仍可能鬆動，加上目前仍有降雨，民眾進入山區應隨時注意天候變化及道路狀況，切勿因景點恢復開放而忽略潛在風險。

有關奧萬大、合歡山國家森林遊樂區開休園資訊，可至山林悠遊網查詢：https://recreation.forest.gov.tw/

「能高越嶺西段國家步道」及「天池山莊」最新開放資訊，則可至天池山莊網站查詢：http://tconline.forest.gov.tw/

合歡山 奧萬大 森林遊樂區 薔琵颱風

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