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薔琵颱風攪局 長榮航空馬拉松明仍如期舉行、退費延至11月2日

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
2026長榮航空馬拉松10月25日開跑 全新跑旅航站EXPO正式登場 機票好哩大方送松是台灣少數獲得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）賽道認證賽事之一。圖／長榮航提供
2026長榮航空馬拉松10月25日開跑 全新跑旅航站EXPO正式登場 機票好哩大方送松是台灣少數獲得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）賽道認證賽事之一。圖／長榮航提供

薔琵颱風影響台北市已停班停課2日，不過隨著颱風遠離，2026長榮航空馬拉松明（25）仍如期舉行。但因風雨造成賽道濕滑、樹倒、泥濘等問題，已引發不少跑者疑慮。目前長榮航空馬拉松主辦單位已安排新的物資領取地點，同時也將跑者申請退費的期限展延，內部更加派人力、水車等，趁今日風雨停歇後進入場佈、整理賽道，確保明日賽事順利進行。

長榮航空馬拉松自2018年首次舉辦以來，以逐漸成為國內外跑者年度挑戰的重要賽事之一，但今年薔琵颱風攪局，北市連續宣布停班停課2天，造成活動主辦單位前進準備作業被迫延宕，原本外界一度猜測將會取消比賽，不過就在氣象署預報指颱風將遠離，明天天氣好轉，北市府也宣布在今午13時起陸續開放疏散門及越堤坡道，主辦單位也在今午左右在官網公告明日賽事將如期舉行。

但跑者物資領取的時間及地點將改為今午起到晚間22時，於長榮航空長安東路二段辦公室發放。同時，主辦單位也將第三階段退費申請期限延長至11月2日下午5時30分。

不過，長榮航空堅持賽事如期舉行，也在網路上引發不少跑者質疑。有跑者認為，面對天候不穩定的情況，主辦單位應將參賽者安全放在第一位，審慎評估是否仍適合舉辦賽事，也有人擔心現場天候、路面狀況及相關安全措施是否足以應付，呼籲主辦單位充分說明應變機制。

長榮航空企業工會及桃園市空服員職業工會稍今早也呼籲長榮航空評估停辦或延期馬拉松，保障跑者及工作人員安全。不過，在後續宣布賽事仍將舉行後，兩工會表示，仍將依原計畫派出三名現役空、地勤人員，穿著長榮航空指定的工作皮鞋參加10公里路跑，以此凸顯第一線空、地勤員工長期被要求穿著皮鞋工作，每天行走甚至奔跑上萬步的勞動條件問題。

據了解，為讓賽事如期順利舉行，主辦單位連日來已著手協調各項應變措施，並加派人力及水車投入賽前場地布置與整理。台北市政府今天下午開放水門後，工作人員隨即進場，趕工完成賽事設施及相關準備作業，希望在有限時間內完成賽道整備，確保明天賽事順利進行。

馬拉松 長榮航空 薔琵颱風

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