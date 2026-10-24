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颱風假、光復連假…ADHD病童宅家4天恐加劇症狀 中醫提醒勿隨意進補

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中醫師鄧佳明指出，中醫治療注意力不足過動症時，以藥材搭配針灸並行方式。圖／鄧佳明提供
中醫師鄧佳明指出，中醫治療注意力不足過動症時，以藥材搭配針灸並行方式。圖／鄧佳明提供

薔琵颱風來襲，全台各縣市連放2天颱風假，加上光復節連假，不少民眾連放4天連假，對於注意力不足過動症（ADHD）病童，長時間待在家中，恐加劇症狀，導致親子關係緊繃。中醫師鄧佳明指出，中醫治療ADHD通常以「針藥併用方式」調節神經功能，除真揪外亦搭配滋陰清熱、養心安神藥材治療，建議病童減少新賴飲食，且勿自行進補，否則恐讓增加躁動不安情況。

鄧佳明指出，我國ADHD盛行率約6至12%，ADHD並非單純衝動、過動，而是一種疾病，臨床上分為注意力不足型、過動衝動型及前述二類型兼具的混合型3類，病人症狀多半會隨年齡增長減輕，但若童年時期未能及時介入，成年後恐導致社會適應困難等情況，建議家長如發現孩童有ADHD相關症狀，應在成年之前及早就醫，有助早期發現、早期治療。

ADHD在不同年齡層，症狀表現各有不同。鄧佳明指出，病童嬰幼兒時期淺眠易醒，至成長過程中容易跌倒、動作笨拙、肢體不協調、學習困難、衝動控制不佳、自信低落等不同症狀，不少徵兆需要照顧者細心觀察才能察覺，而在中醫理論中，容易躁動、無法專心孩子，多屬胃火偏盛、心腎陰虛特性，治療上著重調節整體體質及神經功能，用藥及針灸並行，但採相對溫和的治療手法。

鄧佳明表示，中醫治療ADHD患者時，常選擇具「滋陰清熱、養心安神」效果藥材，包括石菖蒲、生地黃、茯神、玄參、柏子仁等；針灸時則會選擇搭配四神聰、內關、百會、神門等穴位，有助開竅醒腦、穩定情緒、促進大腦皮質活化及氣血循環，進而改善肢體協調，提升專注力並幫助睡眠，此外，建議病童也應落實飲食、作息及運動等生活型態調整。

ADHD患者應減少辛辣刺激的飲食及甜食，鄧佳明指出，ADHD患者體質容易上火，家長切勿自行進補，否則「補過頭」反而導致躁動不安情況加劇，建議應調整作息，確保患者獲得充足睡眠，針對精力旺盛的孩子，應多加安排參與團體活動，除幫助宣洩體力外，也可在互動中學習生活規範，再搭配正確治療，「吃得對、睡得飽、適量運動」，就可逐步步上軌道，穩定成長。

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